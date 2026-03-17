吉田山田が、4月1日にデジタルEP『うちのはなし』をリリースすることを発表した。

今作は前作『家族写真』（2024年10月30日発売／デジタルEP）から約1年半ぶりとなるタイトル。前作にも通ずる“家族”をテーマに掲げ、今年1月に開催したワンマンライブ＜吉田山田シアター2026＞でも披露された「けむり」「花瓶」を含む全5曲が収録となる。YouTubeの再生回数が2,000万回を突破しているNHKみんなのうた「日々」や母への想いを綴った「母のうた」、愛犬とのエピソードが感涙を呼ぶ「赤い首輪」など数々の“家族ソング”を輩出してきた吉田山田の真骨頂が集約される。

同時に公開されたアートワークはシンクに置かれた色取り取りの食器が目を惹く1枚。家族構成や家の形は人それぞれであっても、シンクから感じ取れる“家族”の営みは誰しもに共通しており、作品がもたらす“家族”への想いを感じさせる。

4月18日からスタートする全国ツアー＜吉田山田ツアー2026〜SUPER FAMILY CONCERT〜＞は“家族”をテーマに全国21箇所22公演が行われることが発表されていたが、独立から1年を経てリリースする今作を携え、温かみ溢れる吉田山田らしいライブになることが期待される。

■デジタルEP『うちのはなし』

2026年4月1日(水)配信スタート 収録楽曲

M1 ピース

M2 玉手箱

M3 ディオとおっちゃん

M4 けむり

M5 花瓶

■＜吉田山田ツアー2026〜SUPER FAMILY CONCERT〜＞

2026年

4月18日(土)神奈川・横浜ReNY beta

4月19日(日)埼玉・HEAVEN’S ROCK さいたま新都心VJ-3

4月25日(土)千葉・柏PALOOZA

4月26日(日)新潟・GIOIA MIA

4月29日(水祝)静岡・浜松窓枠

5月2日(土)京都・MUSE

5月3日(日)岡山・CRAZYMAMA KINGDOM

5月5日(火祝)香川・高松DIME

5月6日(水祝)広島・Live space Reed

5月16日(土)岐阜・club-G

5月17日(日)兵庫・神戸チキンジョージ

5月23日(土)宮城・仙台darwin

5月24日(日)福島・郡山CLUB♯9

5月31日(日)北海道・札幌cube garden

6月6日(土)東京・SHIBUYA PLEASURE PLEASURE

6月7日(日)東京・SHIBUYA PLEASURE PLEASURE

6月13日(土)石川・金沢AZ

6月14日(日)長野・LIVE HOUSE J

6月20日(土)福岡・DRUM Be-1

6月21日(日)熊本・熊本B.9 V1

6月27日(土)大阪・バナナホール

6月28日(日)愛知・名古屋ダイアモンドホール

※公演時間：16:30開場／17:00開演

■チケット料金

【前売】\8,000（税込／ドリンク代別／全席指定）