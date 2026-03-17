吉田正尚のインスタグラムに登場した選手は…

野球日本代表「侍ジャパン」は、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝でベネズエラ戦に5-8で敗れ、初めて4強に残ることができなかった。今大会打率.375、2本塁打と活躍した吉田正尚外野手（レッドソックス）がインスタグラムを更新。自身の投稿であるにもかかわらず、ある1人の選手の写真を掲載し、話題を呼んでいる。

吉田が日本時間16日にインスタグラムを更新。「悔しい結果に終わってしまいました。関係者の皆様ありがとうございました。シーズンは今から始まるので切り替えて準備していきます」と記し、4枚の写真を投稿した。1、2枚目はチームの写真、3枚目は入場時の自身。そして、4枚目は森下翔太（阪神）の写真だった。

森下は準々決勝では負傷した鈴木誠也に代わり途中出場。3回に一時勝ち越しとなる3ラン本塁打を放った。

投稿を見たネット上の阪神ファンも吉田の投稿に登場した森下に驚き。準々決勝で存在感を示したことを称えているように感じたようで、Xに様々な声が寄せられた。

「4枚目が森下さんなの泣けた」

「イイ写真」

「吉田正尚、インスタの最後森下の写真なの嬉しいな」

「森下の写真載せてくれてる」

「なんか嬉しいし、泣ける」

WBC決勝は17日（日本時間18日）午前9時から米国とベネズエラが対戦する。



（THE ANSWER編集部）