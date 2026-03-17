ハイヒール・モモコ、東京進出しなかった理由明かす 若手時代から頭角表すも「別に大阪で…」
お笑いコンビ・ハイヒールのモモコ（62）が17日放送のフジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金 前11：55）に出演。東京進出しなかった理由を明かした。
【写真】ハイヒール・モモコ＆長男＆義娘の“顔出し”3ショット ※2枚目
この日モモコはともに3児の母である歌手の相川七瀬とともにゲスト出演。2人の知られざる交流エピソードが語られた。その中でMCのハライチ澤部佑から「こっちに出てこようみたいなのはなかった？」との質問を受けると、
モモコは「なかったんですよ」と即答。同期であるお笑いコンビ・ダウンタウンが東京進出した際も「『バイバ〜イ』『頑張って〜』と思ったけど、私たちは大阪に」と語った。またモモコによるとデビューした40年以上前は大阪にも全国ネットの番組があったといい、「別に大阪で事足りてるなと思ってた」と明かした。
ハイヒールはリンゴとモモコによるお笑いコンビ。1982年11月に結成。1984年に「第15回 NHK上方漫才コンテスト」の優秀賞、「上方漫才大賞」では1985年に新人奨励賞、1995年に大賞を獲得するなど、若手時代から頭角を現していた。
【写真】ハイヒール・モモコ＆長男＆義娘の“顔出し”3ショット ※2枚目
この日モモコはともに3児の母である歌手の相川七瀬とともにゲスト出演。2人の知られざる交流エピソードが語られた。その中でMCのハライチ澤部佑から「こっちに出てこようみたいなのはなかった？」との質問を受けると、
ハイヒールはリンゴとモモコによるお笑いコンビ。1982年11月に結成。1984年に「第15回 NHK上方漫才コンテスト」の優秀賞、「上方漫才大賞」では1985年に新人奨励賞、1995年に大賞を獲得するなど、若手時代から頭角を現していた。