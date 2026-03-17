タレントの紗綾（32）が17日、自身のインスタグラムを更新。第2子が誕生したことを報告した。

「第二子が誕生しました」と報告し、赤ちゃんを抱っこしたツーショットを公開。「夫・娘、両家母、友人も夜中にも関わらず駆けつけてくれて。分娩室では、みんなで楽しくお喋りして、たくさん笑いながらとても和やかで幸せ〜な時間でした」と振り返った。

また、「産後1カ月間は、完全休養します」と宣言。「出産は、体の臓器がまるごと一つ無くなるくらいの変化があり、交通事故に遭ったほどのダメージとも言われているそうです。なので、最短でも1カ月間はSNSの更新もお休みさせていただきます。次の更新は、体の回復をみながら再開します」とつづった。

紗綾は2005年、当時小学5年生でグラビアデビュー。小学生とは思えないルックスが注目され、12歳で「週刊プレイボーイ」、14歳で「週刊FRIDAY」の表紙を飾り、ともに史上最年少表紙記録。22年5月に結婚と妊娠をSNSで発表。同9月に第1子となる長女の出産を報告していた。昨年1月にはデビュー20周年を迎え、グラビアからの“卒業”を宣言。同11月に第2子妊娠を発表していた。