◇ファーム・リーグ中地区 巨人-中日(17日、Gタウン)

巨人の萩尾匡也選手が開幕から打撃好調をキープし、この試合も2打席目までで2打数2安打を記録。ファーム・リーグの開幕から打率8割を超える数字を記録しています。

萩尾選手は2022年ドラフト2位のプロ4年目の外野手。昨季は期待され開幕1軍を勝ち取りました。しかし結果が残せず降格を味わうと、その後はケガの影響もあり1軍では9試合の出場にとどまりました。

そして復活を期する今季は、ファーム・リーグの開幕から打撃好調をキープ。開幕戦となった14日のオイシックス戦では、4打数3安打4打点を記録すると、2戦目のオイシックス戦も9回に代打で登場し、きっちりチャンス拡大のヒットを記録。

3戦目となったこの日は、6番・レフトで先発出場すると、2回の第1打席でレフト前ヒットを放ち先制点につながるチャンスメイクをすると、4回の第2打席でも躍動。フルカウントから2球をファウルで粘り、8球目のストレートをセンターへはじき返し、またまたヒットを記録しました。

萩尾選手はこの2打席目を終えた時点で合計7打数6安打、打率.857と驚異的な数字を残しています。