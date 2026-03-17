新横浜で初恋のラーメンに再会　一期一会の珠玉の味に胃も心も射抜かれる

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、神奈川県・新横浜のラーメン店『ROCK’N THREE（ロックンスリー）』です。

計算と揺らぎが生み出す、鶏水ラーメンの傑作

久しぶりに会った初恋の人は、昔よりもキレイになっていた。

店主・嶋崎さん（※崎の漢字は本来、たつさき）が手掛ける2号ラーメンを食べたのはもう14、5年前、『ロックンロールワン』時代のこと。鶏の深い旨み、エッジの効いた醤油スープ……研ぎ澄まされた旨さに感動したことを今も覚えている。

地鶏醤油1500円

『ROCK’N THREE（ロックンスリー）』地鶏醤油 1500円 麺には美瑛産の「春よ恋」と国産「はるゆたか」の2種の小麦を使用

そして横浜での彼の一杯は洗練さと丸みを感じさせる奥深い味わいになっていた。以前は5〜6種類だった醤油が今や非加熱の生揚げ醤油を主体に、発酵や熟成年数の異なる13種へ。時間の層を重ね、香りと余韻がより豊かに広がる構成へと進化。

スープは比内地鶏を中心に地頭鶏、さつま地鶏など複数を使い、しかもその日の状態などから使用する割合を変える一期一会の味。計算と揺らぎが生み出す珠玉の旨さで、昔よりもずっと胃と心を射抜かれた。

『ROCK’N THREE（ロックンスリー）』店主 嶋崎順一さん

店主：嶋崎順一さん「地鶏塩、地豚塩はインスタで情報を発信しています」

『ROCK’N THREE（ロックンスリー）』

新横浜『ROCK’N THREE（ロックンスリー）』

［店名］『ROCK’N THREE（ロックンスリー）』

［住所］神奈川県横浜市港北区新横浜2-14-21新横浜ラーメン博物館地下1階

［電話］045-471-0503

［営業時間］11時〜21時※土・日は10時半〜

［休日］年末年始

［交通］JR横浜線ほか新横浜駅10番出口から徒歩2分

撮影／西崎進也、取材／編集部

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、絶品ラーメンの画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年2月号発売時点の情報です。

【画像】13種類もの醤油を使った地鶏醤油ラーメンのスープ（7枚）