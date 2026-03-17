16日、都内で行われた「THE PEEL」商品説明会＆新TV-CM発表会に、俳優の大泉洋（52）、斎藤工（44）、池松壮亮（35）が登壇した。

【映像】マイスターのバッジを手に入れた池松壮亮

イベントでは、3人がレモンの果皮むきで対決。一番きれいに長くむけた人が“本格果皮マイスター”に認定されることとなった。

池松「何も自信がない。頑張る」

大泉「君、昨日練習してきてないの？」

池松「しました？」

大泉「1週間前からやってる。それぐらい当たり前でしょ。これ途中で切れた人はもうここで今日契約終わる」

実際に果皮むき対決が始まると、池松の様子を見た大泉が「あっ！池松くんの途中で切れた！契約終了〜」といい、笑いを誘った。

皮むきを一番早く終えた大泉だが、判定の結果は丁寧に果皮だけむいた池松が勝利。マイスターのバッジを手に入れた池松に大泉は次のように話した。

大泉「多分だけど、この男はそんなに（マイスターのバッジを）欲しがっていない。僕はものすごく欲しい」

斎藤「僕も欲しがってた」

大泉「お前いらないだろ」

池松「絶対とれると思ってなかったので。つけ方とか…」

大泉「明日の大河の撮影でそれしていけよ！できれば本番も着物にどっかつけて欲しいわ」

（『ABEMA Morning』より）