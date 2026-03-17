◇第6回WBC 準決勝 イタリア2─4ベネズエラ（2026年3月16日 米フロリダ州マイアミ）

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場しているイタリアは16日（日本時間17日）、準決勝のベネズエラ戦に逆転負け。主将を務めたビニー・パスクアンティノ内野手（28）は自身のX（旧ツイッター）で感謝の思いをつづった。

パスクアンティノは「本当に特別なチームだった。ここ数日、イタリアから何百万人もの人々が私たちを見守ってくれた」とイタリア国内でも盛り上がってくれたことに感謝した。

そして「野球というスポーツを成長させ続けること、それが常に私たちの目標であり、これからも変わりません」とつづり、「皆さんの多大なる応援に感謝します。フォルツァ・イタリア（イタリア頑張れ）」と最後はイタリア語で結んだ。

ロイヤルズで昨季32発を記録したパスクアンティノは今大会、主将としてチームをけん引。11日（同12日）の1次ラウンドD組、メキシコ戦で第6回を迎えた大会史上初となる1試合3本塁打をマークした。

イタリアはこの日の準決勝で2回に2点を先制も7回にベネズエラ打線に投手陣がつかまり、無念の逆転負けを喫した。それでも1次ラウンドで米国を撃破するなど5連勝で準決勝を迎え、ダークホースとして注目を集めた。また、本塁打を放った選手がベンチでエスプレッソを飲み干す“本塁打セレブレーション”も話題となり旋風を巻き起こした。