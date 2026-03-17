ゴールドカードのメリットは「空港ラウンジ」だけ？ たまにしか飛行機に乗らないのに「ゴールドカード」を作った夫、“1万7600円の年会費”がもったいないと思うのですが元が取れるものなのでしょうか？

ゴールドカードを作ろうと思ったきっかけは、半数以上が「ポイント（マイル）還元率が良いから」

アドバイザーナビ株式会社が2025年7月に行った「【2025年7月度】ゴールドカードの利用実態に関するユーザーアンケート」によると、ゴールドカードを作ろうと思ったきっかけについて上位の回答は以下の通りでした。



1位「ポイント（マイル）還元率が良いから」：55.7％

2位「特典が魅力的だったから」：40.0％

3位「1枚はゴールドカードを作りたかったから」：28.1％

このように、半数以上の人が「ポイント（マイル）還元率が良いから」と回答しました。掲題のご主人も、ポイントの還元率によってカードの年会費の元が取れると考えた可能性があるでしょう。



いわゆる「マイル修行」への対応を実施する航空会社も

航空会社のポイント（マイル）を効率的に貯めたいという需要は、単なる節約の範囲を超えて行動につながるケースもあるようです。航空会社の上級会員資格を得るため、比較的短距離で運賃の低い路線を繰り返し利用する行動は、一般に「マイル修行」と呼ばれています。

国内のある航空会社グループでは、搭乗実績や提携サービスの利用などによってポイントを積み上げる仕組みが導入されています。こうしたポイントが通常より多く付与されるキャンペーンが実施されたことで、短距離路線を繰り返し利用する需要が高まったとされています。

その影響で、地域住民の生活路線として利用されている離島航路では、利用希望日に座席が確保しにくい状況が生じたとされます。

これを受け、同グループの地域航空会社では、特定の路線をキャンペーン対象外とする対応を取るとともに、期間限定で運航便数を増やす措置を発表しました。こうした対応は、地域住民の移動手段を確保する観点から行われたものとみられます。



「ポイント（マイル）還元率」だけではない!? ゴールドカードのメリットとは？

ゴールドカードの価値は、空港ラウンジ利用やポイント（マイル）還元率の高さ以外にもさまざまな特典やサービスが付帯していることが一般的です。



・ステータスの高さの証明

・レストランやホテルの優待特典

・手厚い旅行傷害保険、ショッピング保険

・利用可能限度額の引き上げ など

例えば、空港ラウンジの利用はもちろん、中には、機内販売の割引やホテル優待が受けられるゴールドカードもあるようです。さらに、海外・国内旅行傷害保険が自動付帯されるカードもあり、別途保険に加入するコストを抑えられる場合もあります。特典を併用することで「年会費の元が取れる」可能性は十分にあるといえるでしょう。

一方で、こうした特典を利用する機会がない人や、年会費を払いたくないという人には不向きかもしれません。



まとめ

ご主人がゴールドカードを作ったのは、単に空港ラウンジを使いたいからだけではなく、ポイント（マイル）の還元率や付帯保険、ホテル優待などのトータルバランスを考えた結果かもしれません。

そのカードをどの程度利用する予定なのか、またポイント（マイル）や付帯保険、各種割引などの特典をどのように活用するのかを整理しておくことが重要です。家計への影響も踏まえながら、夫婦で利用方針を確認しておくとよいでしょう。



出典

アドバイザーナビ株式会社 【2025年7月度】ゴールドカードの利用実態に関するユーザーアンケート（PR TIMES）

アドバイザーナビ 【2025年7月度】ゴールドカードの利用実態に関するユーザーアンケート

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー