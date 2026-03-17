テレビ解説者・木村隆志のヨミトキ 第115回 冬季五輪、WBC、衆院選の影響をモロに受けた冬ドラマ なぜ『リブート』『再会』が支持されるのか
●不利なはずの長編ミステリー2作
2026年最初のクールとなる冬ドラマが終盤戦に突入。ここまでを振り返ると、冬ドラマはとにかく不運だったように見える。
最も大きな影響を受けたのがミラノ・コルティナ五輪の開催。中断を余儀なくされた作品もあれば、人気競技の裏番組となって苦戦を強いられたものもあった。さらに五輪と入れ替わるような形でWBCに参加する大谷翔平が帰国。壮行試合の中継で中断させられたほか、大会がはじまるとNetflix独占配信の裏番組となったほか、それ以外でも衆議院選挙の影響を受けた。
冬ドラマは「ゴールデン・プライム帯の8割近くがオリジナル」という力作ぞろいで、序盤の1月はおおむね順調なスタートを切っていただけに、制作サイドにしてみれば悔しさもあるだろう。
そんな難しいクールの中でけっきょく評判がよく、一定の数字を得ているのは『リブート』(TBS系、毎週日曜21:00〜)と『再会〜Silent Truth〜』(テレビ朝日系、毎週火曜21:00〜)。この2作は連続性の高い長編ミステリー＆サスペンスで本来、大型特番による中断や裏番組となる状況は不利な作風のはずだが、なぜ支持を集められたのか。
両作における4つの共通点とその本質をテレビ解説者の木村隆志が掘り下げていく。
(左から)『リブート』鈴木亮平、『再会〜Silent Truth〜』竹内涼真
○衝撃の第1話と切ない人間模様
まず『リブート』は、主人公・早瀬陸(鈴木亮平、松山ケンイチ)が妻・夏海(山口紗弥加)を殺した罪を着せられたことで「顔を変える＝リブート(再起動)」という衝撃の展開でスタート。犯人を見つけ出し、愛する息子と母の元へ戻るために、刑事・儀堂歩(鈴木亮平)になりすまして事件を追い、裏社会に潜入する様子が描かれてきた。
一方の『再会』は、主人公・飛奈淳一(竹内涼真)が初恋の相手・岩本万季子(井上真央)と23年ぶりに再会するが、「彼女は殺人事件の容疑者だった」というこちらも衝撃の展開でスタート。しかも殺人事件に使われたのが、同級生4人で埋めた拳銃であることが判明し、淳一が彼らと自らの過去に向き合っていく姿が描かれている。
1つ目の共通点は、第1話で視聴者に衝撃を与え、強い関心を抱かせて視聴継続につなげたこと。視聴者に「先の展開が読めない」「続きが気になる」と思わせるプロデュースが奏功した。
ともに殺人事件の謎を軸に物語は進んでいったが、それ以上に視聴者を引きつけたのは『リブート』が家族、『再会』が同級生をめぐる因縁。大切な存在だからこそ相手を思う切なさがあふれ、涙がこぼれるシーンも多く視聴者の心を揺さぶっている。
『リブート』は『僕のヤバイ妻』(カンテレ・フジテレビ系)、『モンテ・クリスト伯-華麗なる復讐-』(フジ系)、『マイファミリー』(TBS系)、『ラストマン-全盲の捜査官-』(TBS系)などの脚本を手がけた黒岩勉のオリジナル。
『再会』は横関大の小説を『僕シリーズ』三部作(カンテレ・フジ系)、『フリーター、家を買う。』(フジ系)、『ゆりあ先生の赤い糸』(テレ朝系)などの脚本で知られる橋部敦子の脚色。どちらも長年連ドラシーンをけん引してきた業界屈指の脚本家が手がけたことで視聴者の興味を引き続け、感情移入をうながし、少しのブランクには負けない作品となった。
●「ひさびさ」のヒロインが話題に
冬ドラマ全体を見渡してみても『リブート』も『再会』も屈指の豪華キャストがそろう作品だった。ただ、「多くの主演級をそろえて華やかだった」というより、「実力派に絞って濃密な演技の応酬を見せた」という印象が強い。
『リブート』は、鈴木亮平、戸田恵梨香、伊藤英明、山口紗弥加、松山ケンイチ、黒木メイサ、北村有起哉。『再会』は、竹内涼真、井上真央、瀬戸康史、渡辺大知、北香那、江口のりこ、段田安則。それぞれが「味方か敵か」「正義か悪か」「本当か嘘か」がわからず入れ替わるような難しい役柄で対峙(たいじ)し、互いの演技力を引き出し合っている。
なかでもポイントとなったのが、ヒロインを演じた戸田と井上。戸田は2021年の『ハコヅメ〜たたかう!交番女子〜』(日本テレビ系)以来5年ぶり、井上は23年の『100万回 言えばよかった』(TBS系)以来3年ぶりの連ドラであり、「ひさびさ」「待ってました」などの声があがっていた。
ともに朝ドラ主演を務めた知名度、実力ともにトップ女優の復帰作で、しかも2人が演じているのは一筋縄ではいかないミステリアスなヒロイン。美しさと危うさ、まっすぐさと悪さを兼ね備え、時に悪女として男性たちを翻弄するシーンも話題となった。
2人の人格や言動を混在させる繊細な役作りの鈴木、今にも壊れてしまいそうな熱演の竹内という主演はもちろん重要だが、語りたくなるヒロインの存在が継続視聴の動機になっているのは間違いない。
ここまで「衝撃の展開でスタート」「殺人事件をめぐる謎と大切な人との因縁」「業界屈指の脚本家」「時に悪女の顔を見せるミステリアスなヒロイン」という4つの共通点をあげてきたが、長編ミステリー最大の醍醐味はクライマックス。ここまで追いかけてきた謎がすべて明かされたとき、登場人物は何を思い、どんな未来につなげていくのか。どちらも最終話の放送中からネット上に反響が飛び交うだろう。
その他の冬ドラマで、十分な数字は獲れていないものの視聴満足度の高い作品と見られているのは、『夫に間違いありません』(カンテレ・フジ系、毎週月曜22:00〜)、『東京P.D. 警視庁広報２係』(フジ系、毎週火曜21:00〜)、『未来のムスコ』(TBS系、毎週火曜22:00〜)の3作。これらもクライマックスは盛り上がりそうなだけにチェックしてみてはいかがだろうか。
木村隆志 きむらたかし コラムニスト、芸能・テレビ・ドラマ解説者、タレントインタビュアー。雑誌やウェブに月30本のコラムを提供するほか、『週刊フジテレビ批評』などの批評番組にも出演。取材歴2000人超のタレント専門インタビュアーでもある。著書に『トップ・インタビュアーの「聴き技」84』など。 この著者の記事一覧はこちら
2026年最初のクールとなる冬ドラマが終盤戦に突入。ここまでを振り返ると、冬ドラマはとにかく不運だったように見える。
最も大きな影響を受けたのがミラノ・コルティナ五輪の開催。中断を余儀なくされた作品もあれば、人気競技の裏番組となって苦戦を強いられたものもあった。さらに五輪と入れ替わるような形でWBCに参加する大谷翔平が帰国。壮行試合の中継で中断させられたほか、大会がはじまるとNetflix独占配信の裏番組となったほか、それ以外でも衆議院選挙の影響を受けた。
そんな難しいクールの中でけっきょく評判がよく、一定の数字を得ているのは『リブート』(TBS系、毎週日曜21:00〜)と『再会〜Silent Truth〜』(テレビ朝日系、毎週火曜21:00〜)。この2作は連続性の高い長編ミステリー＆サスペンスで本来、大型特番による中断や裏番組となる状況は不利な作風のはずだが、なぜ支持を集められたのか。
両作における4つの共通点とその本質をテレビ解説者の木村隆志が掘り下げていく。
(左から)『リブート』鈴木亮平、『再会〜Silent Truth〜』竹内涼真
○衝撃の第1話と切ない人間模様
まず『リブート』は、主人公・早瀬陸(鈴木亮平、松山ケンイチ)が妻・夏海(山口紗弥加)を殺した罪を着せられたことで「顔を変える＝リブート(再起動)」という衝撃の展開でスタート。犯人を見つけ出し、愛する息子と母の元へ戻るために、刑事・儀堂歩(鈴木亮平)になりすまして事件を追い、裏社会に潜入する様子が描かれてきた。
一方の『再会』は、主人公・飛奈淳一(竹内涼真)が初恋の相手・岩本万季子(井上真央)と23年ぶりに再会するが、「彼女は殺人事件の容疑者だった」というこちらも衝撃の展開でスタート。しかも殺人事件に使われたのが、同級生4人で埋めた拳銃であることが判明し、淳一が彼らと自らの過去に向き合っていく姿が描かれている。
1つ目の共通点は、第1話で視聴者に衝撃を与え、強い関心を抱かせて視聴継続につなげたこと。視聴者に「先の展開が読めない」「続きが気になる」と思わせるプロデュースが奏功した。
ともに殺人事件の謎を軸に物語は進んでいったが、それ以上に視聴者を引きつけたのは『リブート』が家族、『再会』が同級生をめぐる因縁。大切な存在だからこそ相手を思う切なさがあふれ、涙がこぼれるシーンも多く視聴者の心を揺さぶっている。
『リブート』は『僕のヤバイ妻』(カンテレ・フジテレビ系)、『モンテ・クリスト伯-華麗なる復讐-』(フジ系)、『マイファミリー』(TBS系)、『ラストマン-全盲の捜査官-』(TBS系)などの脚本を手がけた黒岩勉のオリジナル。
『再会』は横関大の小説を『僕シリーズ』三部作(カンテレ・フジ系)、『フリーター、家を買う。』(フジ系)、『ゆりあ先生の赤い糸』(テレ朝系)などの脚本で知られる橋部敦子の脚色。どちらも長年連ドラシーンをけん引してきた業界屈指の脚本家が手がけたことで視聴者の興味を引き続け、感情移入をうながし、少しのブランクには負けない作品となった。
●「ひさびさ」のヒロインが話題に
冬ドラマ全体を見渡してみても『リブート』も『再会』も屈指の豪華キャストがそろう作品だった。ただ、「多くの主演級をそろえて華やかだった」というより、「実力派に絞って濃密な演技の応酬を見せた」という印象が強い。
『リブート』は、鈴木亮平、戸田恵梨香、伊藤英明、山口紗弥加、松山ケンイチ、黒木メイサ、北村有起哉。『再会』は、竹内涼真、井上真央、瀬戸康史、渡辺大知、北香那、江口のりこ、段田安則。それぞれが「味方か敵か」「正義か悪か」「本当か嘘か」がわからず入れ替わるような難しい役柄で対峙(たいじ)し、互いの演技力を引き出し合っている。
なかでもポイントとなったのが、ヒロインを演じた戸田と井上。戸田は2021年の『ハコヅメ〜たたかう!交番女子〜』(日本テレビ系)以来5年ぶり、井上は23年の『100万回 言えばよかった』(TBS系)以来3年ぶりの連ドラであり、「ひさびさ」「待ってました」などの声があがっていた。
ともに朝ドラ主演を務めた知名度、実力ともにトップ女優の復帰作で、しかも2人が演じているのは一筋縄ではいかないミステリアスなヒロイン。美しさと危うさ、まっすぐさと悪さを兼ね備え、時に悪女として男性たちを翻弄するシーンも話題となった。
2人の人格や言動を混在させる繊細な役作りの鈴木、今にも壊れてしまいそうな熱演の竹内という主演はもちろん重要だが、語りたくなるヒロインの存在が継続視聴の動機になっているのは間違いない。
ここまで「衝撃の展開でスタート」「殺人事件をめぐる謎と大切な人との因縁」「業界屈指の脚本家」「時に悪女の顔を見せるミステリアスなヒロイン」という4つの共通点をあげてきたが、長編ミステリー最大の醍醐味はクライマックス。ここまで追いかけてきた謎がすべて明かされたとき、登場人物は何を思い、どんな未来につなげていくのか。どちらも最終話の放送中からネット上に反響が飛び交うだろう。
その他の冬ドラマで、十分な数字は獲れていないものの視聴満足度の高い作品と見られているのは、『夫に間違いありません』(カンテレ・フジ系、毎週月曜22:00〜)、『東京P.D. 警視庁広報２係』(フジ系、毎週火曜21:00〜)、『未来のムスコ』(TBS系、毎週火曜22:00〜)の3作。これらもクライマックスは盛り上がりそうなだけにチェックしてみてはいかがだろうか。
木村隆志 きむらたかし コラムニスト、芸能・テレビ・ドラマ解説者、タレントインタビュアー。雑誌やウェブに月30本のコラムを提供するほか、『週刊フジテレビ批評』などの批評番組にも出演。取材歴2000人超のタレント専門インタビュアーでもある。著書に『トップ・インタビュアーの「聴き技」84』など。 この著者の記事一覧はこちら