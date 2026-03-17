奇跡の34歳！Red Velvet・アイリーン、初のソロフルALで魅せる“圧倒的ビジュアル”と多彩な歌声

Red Velvetのアイリーン（34）が、待望の1stフルアルバムで多彩なボーカルの魅力を披露する。

アイリーンの1stフルアルバム『Biggest Fan』は、3月30日18時に各種音楽サイトで公開される。

【写真】年齢不詳のビジュアル…アイリーン

今回のアルバムは、同名のタイトル曲を含む、多様な雰囲気の計10曲で構成されている。

収録された新曲『Face To Face』は、幻想的で壮大なシンセサイザーと立体感のあるサウンドが特徴のR&Bポップ曲。歌詞には、自分自身の姿を変えようとするのではなく、ありのままを認めて受け入れる過程が描かれており、淡々としながらも深い余韻を残すアイリーンのボーカルが、曲のムードをより鮮明に引き立てている。

（写真提供＝SMエンターテインメント）アイリーン

また別の収録曲『Million Miles Away』は、レトロなムードと多彩なシンセサウンド、軽快なリズムが際立つポップダンス曲だ。日常を離れて見知らぬ場所へと飛び出した瞬間を生き生きと描いた歌詞で自由な感情を表現しており、そよ風のようにしなやかに流れるアイリーンのボーカルが合わさることで、楽曲に柔らかな魅力を添えている。

さらに『Black Halo』は、冷ややかな鍵盤の音と緊張感あふれる効果音、壮大なゴスペル調のハーモニーが没入感を誘うミディアムテンポのR&Bポップ曲。虚しい期待や希望を手放す瞬間を独白のように綴った歌詞と、地声と裏声を自由に行き来するアイリーンのボーカルが相まって、まるで一編のスリリングな物語のように楽曲を牽引していく。

（写真提供＝SMエンターテインメント）アイリーン

本日（17日）には、Red Velvetの公式SNSチャンネルを通じて、2番目のティーザーイメージとムードクリップが公開された。映像の中のアイリーンは、34歳とは思えぬ圧倒的なビジュアルを披露数とともに、自分自身で満たされた空間の中で数多くの自らと向き合い、自分自身の「Biggest Fan（最大のファン）」になれることに気づく瞬間を表現し、大きな注目を集めた。

なお、アイリーンの1stフルアルバム『Biggest Fan』は3月30日にフィジカルアルバムとしても発売される。

（記事提供＝OSEN）

◇アイリーン プロフィール

1991年3月29日生まれ。本名はペ・ジュヒョンで、日本のファンからは「ペジュ様」と呼ばれることもしばしば。2014年にRed Velvetのメンバーとしてデビューし、グループ内ではリーダーおよびセンターを務めている。デビュー当初から優れた美貌で注目を集めており、CMにも引っ張りだこ。さまざまなブランドの広告モデルとして多方面に活躍中だ。