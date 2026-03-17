タレントの紗綾が１７日に自身のインスタグラムを更新し、第２子出産を発表。産後１か月は体の回復に専念するため「完全休養」すると宣言し、ＳＮＳの更新も行わないと伝えた。

「第二子が誕生しました」と報告し、赤ちゃんを抱っこする写真をアップ。「今回も“怖くない！痛くない！幸せな”ソフロロジーを基本とした『つぐお式』でのお産でした」と出産方法を明かした。

出産には家族が駆けつけたという。「夫・娘、両家母、友人も夜中にも関わらず駆けつけてくれて。分娩室では、みんなで楽しくお喋りしてたくさん笑いながら とても和やかで幸せ〜な時間でした」と、穏やかなお産だったという。「前回同様、出てくるところを自撮りしながら 頭が出てきたらナデナデ 腕が出てきたら握手したり、 へその緒を娘と一緒に切ったり…。第二子のお産を言葉で表すなら、『みんなで楽しくお話ししていたら、“私も仲間に入れて！！”って生まれてきた』感じかな！？」と表現。「つぐお式出産のお陰で心も体も満たされて…とても幸せ。藤原先生、助産師看護師のみなさん、ありがとうございました」と病院スタッフに感謝した。

続けて「そして産後１ヶ月間は、完全休養します」と宣言。「出産は、体の臓器がまるごと一つ無くなるくらいの変化があり、 交通事故に遭ったほどのダメージとも言われているそうです。なので、最短でも１ヶ月間は ＳＮＳの更新もお休みさせていただきます。次の更新は、 体の回復をみながら再開します」と伝えた。「産褥期の過ごし方って、 意外と知らないママさんも多い気がするのですが、この産後１ヶ月の休養がとにかく大切！！！」と呼びかけ、「（ちなみにこの文章、実は出産前に書きました！笑）」「（出産エピソードは夫に代筆してもらいました）」と状況を説明した。

紗綾は小学５年生でグラビアデビューし、その後女優やタレントとしても活躍。プライベートでは２０２２年５月に結婚と妊娠を公表し、同９月に第１子出産を報告。そして３２歳の誕生日だった昨年１１月１５日に第２子妊娠を公表した。