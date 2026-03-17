◇第6回WBC決勝ラウンド 準決勝 ベネズエラ4―2イタリア（2026年3月16日 フロリダ州マイアミ）

ベネズエラが逆転勝利でイタリアを下し、初の決勝進出を果たした。試合後、会場となったローンデポ・パークのスタンド、コンコースでは興奮冷めやらないファンがラテン系の音楽に合わせ「我々はピザを食べたぞ！ピザを食べたぞ！」と大合唱を行うなど、お祭り騒ぎとなった。

準々決勝・日本戦では勝利直後に「寿司を食ったぞ!」のチャントで、感情を爆発させたベネズエラファン。選手でも、先頭打者本塁打で勝利に貢献したアクーニャが「寿司を食ったぞ！寿司を食ったぞ！」と繰り返し叫ぶ動画が、ネット上で拡散。各国の食文化を持ち出しての勝利の喜びは、ネット上では「軽いジョーク」「不適切」など賛否が分かれた。

17日（日本時間18日）に初の世界一をかけて、スター軍団の米国と戦う。過去3度の世界一を果たした日本、1次リーグから全勝で勢いに乗って勝ち進んできた“シンデレラチーム”イタリアを相手に、それぞれ接戦をモノにした南米の雄。スター軍団を破り、勝利の美酒とともに味わうものは何か。