◇第6回WBC決勝ラウンド 準決勝 ベネズエラ4ー2イタリア（2026年3月16日 ローンデポ・パーク）

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場しているベネズエラは16日（日本時間17日）、準決勝でイタリアを4―2で下し、初の決勝進出を果たした。

試合後に公式会見に臨んだオマル・ロペス監督は17日（同18日）の決勝・アメリカ戦の先発マウンドをエドゥアルド・ロドリゲス投手（32）に託すことを明かし、「正直、少し緊張しているよ。これは自分にとって夢がかなった瞬間だからね。“どうすれば祖国に喜びをもたらせるか”とずっと考えてきた。これは自分一人の仕事じゃない。ここまで来るために本当に多くの人が関わってくれた。もちろん監督としてその責任は背負っているが、これはみんなで共有してきた夢なんだ」と決意を語った。

この日はここまで全勝だったイタリアに逆転勝利。スポーツ界ではSNSなどでの誹謗（ひぼう）中傷が問題となっている。今大会でもいくつかの事象が確認されているが、「今、ここまで来られたことを誇りに思う。批判は批判、憎しみは憎しみだ。時には脅しもある。でもそれをポジティブなエネルギーに変えていきたい。自分の目標は人々に何かを伝え、ベネズエラの価値観を守ることだ」と話した。

この日は継投がピタリとはまり、7投手をつぎ込んでイタリア打線を封じた。「モンテロが左打者に苦しみ始めた時点で“警告”だった。そこから動き始めた。リカルド・サンチェスも良かったが、球数が増えれば明日使えなくなる。だから交代させた。多くは直感だった。“次は危ない”という声が頭の中にあった。セルパを準備させ、あえて四球で勝負を変えた。結果的にうまくいったし、その後はマチャドやパレンシアでつないだ。すべてはゲームプランだ」と振り返った。決勝も総力戦で臨む。「（投手コーチの）ヨハン・サンタナでも投げさせるよ」とジョークまじりに明言した。

前回大会の準々決勝では米国に逆転負け。絶好のリベンジの機会を得た指揮官は「大物投手がいなくても勝てると言ったはずだ。それを証明できた。明日勝てるかは分からないが、今いる選手たちを信じている」と力強く語った。