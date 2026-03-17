「いい学校を出て、いい会社に入れば一生安泰」。そんな昭和から続く“人生の王道エスカレーター”が、もはや安全ではないことに多くの人が気づきはじめています。終身雇用の崩壊、大企業の凋落、そして予測不可能な世界情勢……。「会社」という枠組みに依存し続ける働き方は、実は最もハイリスクなのかもしれません。では、先が見えない時代を生き抜き、「本当のお金持ち」になるための条件とは何でしょうか？ 嶋村吉洋氏の著書『人生100年時代を生き抜くための億万長者のコミュニティ資本論』（プレジデント社）より、そのヒントを探ります。

「会社」に縛られていては「本当のお金持ち」とはいえない？

こんにちは、嶋村吉洋と申します。私は、16歳で高校を中退して社会に出てからというもの、「会社」と呼ばれる組織に属したことがありません。

現在に至るまで自分のコミュニティづくりに邁進し、そこで100件以上のさまざまなビジネスを手がけてきました。その結果、現在ではサイバーエージェントやテレビ東京、朝日放送、オリコンといった名だたる企業の大株主となり、所有する株式の評価額は数百億円（2025年9月末現在）を超えています。

また、数年前からスタートした、ワールドセールスを狙った映画製作においても、エグゼクティブプロデューサーとして関わった作品がアメリカやヨーロッパ、韓国などの国際映画祭で受賞を重ね、最新作はネットフリックスで6カ国の1位と2位、アメリカの配信で初登場1位にランクインしました。世間的には「ビジネスの成功者」なのかもしれません。

世の中の多くの人々は、学校を卒業すると会社に就職し、従業員としてキャリアを積み上げていきます。中にはマネジャーなどの管理職に昇進し、うまくいけば役員や社長の地位にまで上り詰める人もいるでしょう。

しかし、私から見れば、このような人たちも「会社」という枠組みに縛られている意味においては、「本当のお金持ち」とは言えません。

私の周囲で「本当のお金持ち」と呼べるのは、「会社」という枠組みに縛られずに、プロジェクトごとに一緒に働く仲間を組み替えたり、時には資金だけ投じて自らは現場に関わらない――そんな「脱会社」型の働き方をしている人たちです。

成功者は“3つの資本”に恵まれている

「成功」という言葉の定義は人それぞれですが、私の考える「成功者」とは、「社会資本」「人的資本」「金融資本」という“3つの資本”に恵まれて、誰からも束縛されず、またお金にも縛られない自由な立場で、自分のやりたいことを実現できている人たちを指します。

残念ながら、「資産はあるが、幸せではない人」は世の中にいくらでもいます。一方で、私が子どもの頃に出会った「幸せなお金持ち」は皆、これら3つの資本を手にしているように見えました。

人生の“王道エスカレーター”は今や安全ではない

父が神戸で建築業を営み、山の手に住む富裕層の仕事を請け負っていたため、私は幼い頃から、幸せなお金持ちの暮らしを間近に見てきました。彼らの中に、従業員として生計を立てている人は1人もいなかった――。これが、私が「従業員にならない」人生を選んだ理由です。

昭和の時代も、令和の現代も、「いい学校を出て、いい会社に入り、出世をしていく」という人生のエスカレーターが王道の生き方だと信じられています。

しかし、本当の富裕層は、最初からそのエスカレーターに乗っていません。子どもの頃の私は、「一度従業員になったら、二度と戻れなくなる」と感じ、学校を離れ、仲間を集めて独自の働き方を模索してきました。

これまで私は「変わり者」「例外的存在」として扱われてきました。しかし、今や状況は変わりつつあります。なぜなら、前述した「人生のエスカレーター」が、もはや安全でも安定でもなくなってきたからです。

時代は、会社の時代から「仲間（＝コミュニティ）」の時代へと、静かに、しかし確実にシフトしているのです。

世界時価総額ランキングの半数以上を独占していたが…30年あまりで凋落した日本

近年、「人生のエスカレーターは、もはや安全とは言えなくなった」と感じる人たちが、私の周囲にも増えているように思います。

経済ニュースを見ていると、かつては安泰だと思われていた電機や流通、銀行や保険会社だけでなく、一時は花形産業ともてはやされた自動車会社やテレビ局の中にも、苦境に立たされている会社が目立ちます。

たとえば、今から36年前の1989年に発表された「世界時価総額ランキング」を見ると、トップ50社のうちなんと32社が日本の会社で占められていました。1位のNTTをはじめ、上位5社を日本企業が独占していたのです。

しかし、現在（2025年）は、トヨタ自動車がかろうじて49位に入っている以外、日本企業の姿は見る影もありません。日本の会社がこの30年余りの間に大きく力を失ったことは、これらの数字を見れば明らかだと思います。

また、一時は芸能界で厳然たる影響力を誇っていた大手事務所の凋落の例に見られるように、多くの企業で不祥事やコンプライアンス違反が相次いでいます。さらには、政府の進める「働き方改革」の一環として、ワーク・ライフ・バランスを考慮した働き方が奨励されるようになり、従来は禁止されていた副業や兼業が多くの会社で認められるようになっています。

こうした状況の中で、多くの若者がこれまで理想とされた「会社中心」の働き方に限界を感じるようになりました。より柔軟で、自分が大切にしている価値観を追求できる生き方を模索する人たちが増えているのです。

フリーランス人口はわずか6年で約40％増

実際、日本最大級のクラウドソーシングサービスを手がけるランサーズ株式会社の調査によれば、2015年に937万人だったフリーランス人口は、2024年には1303万人に増えています。わずか9年で増加率が約40％というのは、かなり高い数字ではないでしょうか。

もちろん、フリーランスで働く人々がすべて若者というわけではありませんし、フリーランスの収入はあくまでも副業的扱いで、メインの収入は従業員として働いている本業から得ている人々も672万人いるとのことです。

ただ、終身雇用や年功序列を前提に高度経済成長を支えてきた団塊の世代からすれば、働き方に対する最近の若者たちのこのような意識変化は信じがたいことかもしれません。

もちろん、フリーランスの働き方には「いつ雇い主に契約が切られるかわからない」という不安定さがつきまといます。しかし、今や大会社の社員や公務員ですら、「安定」とは言い切れなくなっているのが現実ではないでしょうか。

実際、2019年には経団連（日本経済団体連合会）の会長が「もう終身雇用制度は守れない」という趣旨の発言をしました。

また、近年の世界情勢を見ても、各国で独裁的な指導者や自国ファーストや外国人排斥を掲げる政党が支持を集めています。特にこれまで民主主義や自由貿易、世界平和のリーダーとされてきたアメリカで、ドナルド・トランプのような人物が再び大統領に就任したのは、その最も象徴的な出来事だと言えるでしょう。

残念ながら、これからはますます不安定で予測不可能な時代になることは間違いありません。だからこそ、「フリーランスとして力をつけ、時代の変化に柔軟に対応できる力を身につけたい」と考える人たちが増えているのだと思います。

ビジネスで成功するには「コミュニティ」がカギ

ただし、会社で成果を出せなかった人が、フリーランスになったとたんに成功した、という話はあまり聞きません。これからの「先が見えない時代」に個人が力を発揮するには、自分の価値を自由に発揮しつつ、他者とも協力して持続可能な経済基盤をつくることが必要だと思います。

そのヒントは「コミュニティ」にあります。わかりやすく言えば「仲間」です。その理由は単純です。

たとえば、あなたが料理好きなので飲食店を始めてみるとします。仲間がいれば、開店初日からお客様として食べに来てくれるでしょう。さらに、その仲間が、友人や知人を連れて来てくれることもあります。さらに、PRを生業にしている仲間が、お店の宣伝を手伝ってくれて、一般のお客様が激増するかもしれないですね。

結局のところ、信頼関係のある仲間との「コミュニティ」さえあれば、ビジネスの形は何であれ、うまくいくのではないかと私は思います。仲間があなたのファンになれば、何をやっても失敗しにくくなる。そんな状態をつくれるのです。

もちろん、「今日からコミュニティをつくろう」と言って、すぐに信頼できる仲間が集まるほど、世の中は単純ではありません。これまでは「会社」という仕組みがあったから、コミュニティを意識せずに済んでいたのです。しかし、会社から離れて働くには、辞める前に最低限の「コミュニティづくり」を始めておく必要があります。

嶋村 吉洋

実業家／投資家／映画プロデューサー