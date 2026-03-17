伊藤愛華が新電元工業とスポンサー契約を締結「さらなる高みを目指して挑戦」 母校・埼玉栄高のサポートも

伊藤愛華が新電元工業とスポンサー契約を締結「さらなる高みを目指して挑戦」 母校・埼玉栄高のサポートも