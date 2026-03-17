伊藤愛華が新電元工業とスポンサー契約を締結「さらなる高みを目指して挑戦」 母校・埼玉栄高のサポートも
新電元工業株式会社は17日、女子プロゴルファーの伊藤愛華と2月1日付でスポンサー契約を締結したことを発表した。同時に、3月1日付で埼玉栄高ゴルフ部ともスポンサー契約をしたことも報告した。
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パワー半導体の製造、回路設計技術、車載電装品のシステム実装技術など、電源のコア技術を有する電源メーカーである同社は、『エネルギーの変換効率を極限まで追求し、人類と社会に貢献する』という理念のもと、常に限界に挑む姿勢を大切にしている。伊藤の研鑽を積み重ねる姿勢、埼玉栄高等学校ゴルフ部の向上心に共感し、契約に至った。伊藤は埼玉栄高ゴルフ部出身。主将を務め、“姉さん”と呼ばれていたことを明かしている。高3時に受験した日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）の最終プロテストで一発＆トップ合格。QT16位に入り、今季前半戦出場権を獲得した。伊藤は右肩に同社のロゴを掲出し、ルーキーイヤーを戦っていく。埼玉栄高ゴルフ部は1977年4月1日に創部し、これまで数々の実績を残した名門。今平周吾、渡邉彩香、菅沼菜々、岩井明愛、岩井千怜らを輩出している。伊藤愛華のコメント「このたび、新電元工業様とのスポンサー契約を締結させていただいたことを、大変光栄に思います。 また、私の母校である埼玉栄高等学校ゴルフ部に対してもご支援いただけることを、心より嬉しく感じております。支えてくださる皆さまへの感謝の気持ちを常に忘れず、新電元工業様と共にさらなる高みを目指し、挑戦を続けてまいります」埼玉栄高等学校ゴルフ部コメント「この度、新電元工業株式会社様とスポンサー契約を結ばせていただくことになり、大変ありがたく思っております。また、本校の卒業生である伊藤愛華プロもご支援いただけること、とてもうれしく思います。日々支えてくださることに感謝し、その期待に応えられるようこれからも全力で生徒の育成に取り組んでまいります」
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