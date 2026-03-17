「トレジャーボクシングプロモーション」の代表で元WBO世界スーパーフェザー級王者の伊藤雅雪氏（35）が17日までに「トレジャーボクシングプロモーション」の公式YouTubeチャンネルを更新。アマチュアボクシングの21年世界選手権金メダリストで、前WBOアジア・パシフィック・バンタム級王者の坪井智也（29＝帝拳）のスパーリングに衝撃を受けたエピソードを明かした。

この日は元WBA世界スーパーフェザー級王者の内山高志氏をゲストに招いて、「U−NEXT BOXING5」を振り返った。

その中で、5度目の防衛に成功したWBOフライ級王者アンソニー・オラスクアガの話題に。伊藤氏は現役時代に、ルディ・エルナンデストレーナーから指導を受けていたためオラスクアガとの交流もある。オラスクアガは試合の約1カ月前に来日して、日本のジムで調整していた。

帝拳ジムでは前WBA世界ライトフライ級王者の高見亨介、WBC世界ライトフライ級王者の岩田翔吉、WBC世界スーパーフライ級1位の坪井智也などとスパーリングもしていたという。オラスクアガと坪井のスパーリングは「面白い！」と口にした上で。「トニー（オラスクアガ）も良い所は出るんだけど、坪井強い！やばい！」と衝撃のスパーリングだったと明かした。

さらに「こんなこと言ったらあれだけど…坪井はバム（ジェシー・“バム”・ロドリゲス）にすら勝てると思う」と強豪外国人ボクサーにも勝てると予想した。