4人組バンドG overが17日までに公式インスタグラムを更新。活動終了を発表した。

公式アカウントでは「G overより大切なお知らせ 平素よりGoverにご支援を賜りまして誠にありがとうございます。この度G overは活動を終了することとなりました。突然のご報告となりましたことをファンの皆様、ご関係者の皆様にお詫び申し上げます」と発表された。

続けて「Gt. Yokiから新たな道に進みたいとの申し出があり、メンバー及びスタッフ間で幾度となる話し合いを行いましたが、Vo.Nao. Gt.Yoki, Ba.Aoi, Dr.Ibukiこの4人でGoverであるという決断に至り、活動を終了する運びとなりました。これまでGoverを愛してくださり、支えてくださった全ての皆様に、改めて感謝申し上げます」と活動終了に至る経緯を説明した。

また「尚、ラストワンマンライブを2026年5月5日（火祝）にSUPERNOVA KAWASAKIにて開催させていただきます。詳細は改めてお知らせいたします。残り短い時間とはなりますが、最後まで何卒よろしくお願い申し上げます。G over」とラストライブが告知された。

G overは21年1月に始動。経歴や素顔を明かさず活動する正体不明の4人組バンド。メンバーはボーカルNao、ギターYoki、ベースAoi、ドラムIbuki。MVや動画、写真等は全て顔が隠されている。