高橋英樹「結婚52周年です」妻顔出しの記念日デートショット＆金婚式の写真公開「笑顔がそっくり」「毎年お祝いしてて素敵」と反響

高橋英樹「結婚52周年です」妻顔出しの記念日デートショット＆金婚式の写真公開「笑顔がそっくり」「毎年お祝いしてて素敵」と反響