高橋英樹「結婚52周年です」妻顔出しの記念日デートショット＆金婚式の写真公開「笑顔がそっくり」「毎年お祝いしてて素敵」と反響
【モデルプレス＝2026/03/17】俳優の高橋英樹が、3月17日までに自身のオフィシャルブログを更新。妻・美恵子さんとの写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】結婚52周年迎えた82歳ベテラン俳優「和装姿が絵になる」妻顔出しの金婚式ショット
高橋は15日「結婚記念日ですが残念でした！」と題してブログを更新。「WBC 侍ジャパン！お疲れさまでした」「逆転をしたり、、ハラハラドキドキのワクワク時間を有り難う」と同日行われた「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC」日本VSベネズエラ戦について触れ、選手を激励した。
続けて「私達はこの身体調整を終えて これから今日は結婚記念日のランチです」と報告。「金婚式の写真です」とし、和装に身を包んだ高橋と美恵子さんが笑顔で微笑む様子を披露した。
その後の更新では「結婚52周年です」「早いなあ！あっという間の年月でした」と、焼肉屋での記念日ランチの様子を公開。食事のほかに美恵子さんとの2ショットなども載せ、「52周年を二人で祝いました」とつづっている。
この投稿にファンからは「笑顔がそっくりですね」「和装姿が絵になる2人」「いつまでもラブラブで憧れ」「毎年お祝いしてて素敵」「末永くお幸せに」「理想の夫婦」「金婚式のお写真、映画のワンシーンのよう」などの反響が寄せられている。
高橋夫婦は1974年に結婚。2024年に金婚式を迎え、おしどり夫婦として知られている。（modelpress編集部）
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【写真】結婚52周年迎えた82歳ベテラン俳優「和装姿が絵になる」妻顔出しの金婚式ショット
◆高橋英樹、妻との結婚52周年報告
高橋は15日「結婚記念日ですが残念でした！」と題してブログを更新。「WBC 侍ジャパン！お疲れさまでした」「逆転をしたり、、ハラハラドキドキのワクワク時間を有り難う」と同日行われた「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC」日本VSベネズエラ戦について触れ、選手を激励した。
その後の更新では「結婚52周年です」「早いなあ！あっという間の年月でした」と、焼肉屋での記念日ランチの様子を公開。食事のほかに美恵子さんとの2ショットなども載せ、「52周年を二人で祝いました」とつづっている。
◆高橋英樹の投稿に反響
この投稿にファンからは「笑顔がそっくりですね」「和装姿が絵になる2人」「いつまでもラブラブで憧れ」「毎年お祝いしてて素敵」「末永くお幸せに」「理想の夫婦」「金婚式のお写真、映画のワンシーンのよう」などの反響が寄せられている。
高橋夫婦は1974年に結婚。2024年に金婚式を迎え、おしどり夫婦として知られている。（modelpress編集部）
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