三重県教育委員会は、ことし（2026年度・令和8年度）の公立高校入試の再募集の定員を公表しました。

【三重県公立高校入試2026】再募集の定員（全日制・定時制・通信制課程）一覧はコチラ

これは、前期・後期選抜で入学定員に満たなかった学科・コースで行われるものです。

全日制課程では、30校46学科･コースで実施され、再募集定員は476人。桑名北の普通科で45人、四日市西の普通科で22人、白子の普通科で17人などとなっています。

また、定時制課程では、11校14学科で募集定員は391人。通信制課程では2校・2学科･定員は336人となっています。

【再募集選抜の日程（全日制・定時制課程）】

WEB出願システムによる入学願書入力の受付期間

・全日制課程：3月17日（火）午前10時～19日（木）正午まで

・定時制課程：3月17日（火）午前10時～19日（木）午後5まで

検査期日：3月23日（月）

合格発表：3月25日（水）午前9時30分

【再募集選抜の日程（通信制課程）】

WEB出願システムによる入学願書入力の受付期間：3月17日（火）午前10時～26日（木）正午まで

検査期日：3月27日（金）

合格発表：3月31日（火）午前9時30分

再募集の定員を画像で掲載しています。