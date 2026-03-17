【店舗一覧】名古屋･栄の商業施設｢HAERA（ハエラ）｣ 6月11日グランドオープン ｢ザ・ランドマーク名古屋栄｣の地下2階～地上4階 全65店舗の詳細発表 東海エリア初出店も
ことし夏、名古屋市中区に誕生する「ザ・ランドマーク名古屋栄」。地下2階～地上4階まで展開する商業施設「HAERA（ハエラ）」の店舗が17日、明らかになりました。
【店舗一覧】6月11日 名古屋･栄にグランドオープン商業施設｢HAERA（ハエラ）｣ 店舗詳細はコチラ
6月11日（木）グランドオープンする「HAERA」。ファッションやレストランなど、東海エリア初出店（40店舗）を含む、全65店舗が入ります。全店舗を一覧で掲載します。
1～3階：ファッション・ライフスタイル
地下1階：フード・スイーツ・カフェ
地下2階：レストラン・カフェ
【ラグジュアリーファッション】
■Cartier カルティエ ＜1～2階＞：ジュエリー、ウォッチ、レザーグッズ、フレグランス
■CHANEL シャネル ＜1～3階＞：レディスウェア、ハンドバッグ、ジュエリー、ウォッチ、レザーグッズ、アクセサリー
■HERMÈS エルメス ＜地下1階～3階＞：メンズウェア、レディスウェア、ハンドバッグ、ジュエリー、ウォッチ、レザーグッズ、アクセサリー、フレグランス、ビューティー、ホーム
■LOUIS VUITTON ルイ・ヴィトン ＜地下1階～3階＞：メンズウェア、レディスウェア、ハンドバッグ、ジュエリー、ウォッチ、フレグランス、ビューティー、ホーム
【1階 ファッション・ライフスタイル】
■スキマ：シューズ・革小物
■NONFICTION：フレグランス・ライフスタイル
■BYREDO：フレグランス・ライフスタイル
■FUEGUIA 1833：フレグランス・ライフスタイル
■DIPTYQUE：フレグランス・ライフスタイル
【2階 ファッション・ライフスタイル】
■アークテリクス：メンズ・レディスアウトドア アパレル
■DESCENTE：スポーツ・アウトドア・ライフスタイル
■Snow Peak：メンズ・レディスアウトドア アパレル
【3階 ファッション・ライフスタイル】
■MIDWEST：メンズ・レディスファッション シューズ
■AAPE STORE：メンズ・レディスファッション
■SAVE THE DUCK：メンズ・レディス・キッズファッション
■ECCO：シューズ・バッグ・革小物
■agnès b.：メンズ・レディスファッション
■COS：メンズ・レディスファッション
■RINKAN：買取サービス
■フォーナインズ：眼鏡・サングラス
■GANZO：ファッション雑貨 （バッグ・革小物）
■Clarks Originals：メンズ・レディスファッション
■SMYTHSON：ライフスタイル雑貨
■Macqlo：メンズファッション
【4階 レストラン】
■BRIANZA NAGOYA：イタリアン
■炭焼 うな富士：和食・鰻料理専門店
■MACAON Pintxos y Arroces：スパニッシュ
■YORONIKU NAGOYA：WAGYU 焼肉
■和牛スギモト 燦：和食・和牛料理
■月島もんじゃ タマトヤ：もんじゃ焼き
■築地すしくろ：寿司
【地下2階 レストラン・カフェ】
■Sta.：創作家庭料理
■ERICK SOUTH：南インドダイニング
■スターバックス リザーブ®カフェ：カフェベーカリー
■SOLO PIZZA Napoletana da Luigi SAKAE：イタリアン
■天ぷらの浜金 ～旨い魚と揚げたて天ぷら～：和食
■スナック・ピラーズ：バー
■ＫＯＵＧＥＩ：中華料理
■博多もつ鍋おおやま：もつ鍋
■麺と前 たかさご：麺
■とんかつ わだ福：とんかつ
■廻転鮨 銀座おのでら：鮨
■立呑 引手数多：創作料理
■ポーたま：ポークたまごおにぎり専門店
■焼肉ステーキ弁当セジョン×海苔弁いちのや：弁当・惣菜
■焼鳥 とりこころ：焼鳥
■Café/Bistro Parisien Le Beurre Noisette：カフェ＆ビストロ
■名古屋コーチン鶏おでん 清水：和食・鶏料理・おでん
■立ち食い寿司 極：寿司
【地下1階 フード・スイーツ・カフェ】
■坪井花苑：フラワー
■LOUANGE TOKYO Le Château：スイーツ・カフェ
■PIERRE MARCOLINI：チョコレート・カフェ
■紅茶専門店TEAPOND：紅茶専門店
■L’ABEILLE：プレミアムハニー
■パティスリー GIN NO MORI Ludique：焼菓⼦
■La Maison du R NAGOYA：ケーキ
■National Bakery：ベーカリー・レストラン
■ｍｅｍｅｎｔｏ ｍｏｒｉ：バー・スイーツ
■赤坂おぎ乃和甘：和スイーツ
■丸山珈琲：コーヒー
■Yonemura the Store：クッキー
■Mr. CHEESECAKE：スイーツ・カフェ
■CARAMEL CAMEL：キャラメル菓⼦
■ゆえん：和洋スイーツ
■BON ALLURE：パティスリー