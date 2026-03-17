ことし夏、名古屋市中区に誕生する「ザ・ランドマーク名古屋栄」。地下2階～地上4階まで展開する商業施設「HAERA（ハエラ）」の店舗が17日、明らかになりました。

【店舗一覧】6月11日 名古屋･栄にグランドオープン商業施設｢HAERA（ハエラ）｣ 店舗詳細はコチラ

6月11日（木）グランドオープンする「HAERA」。ファッションやレストランなど、東海エリア初出店（40店舗）を含む、全65店舗が入ります。全店舗を一覧で掲載します。





【ラグジュアリーファッション】

4階：レストレラン1～3階：ファッション・ライフスタイル地下1階：フード・スイーツ・カフェ地下2階：レストラン・カフェ

■Cartier カルティエ ＜1～2階＞：ジュエリー、ウォッチ、レザーグッズ、フレグランス

■CHANEL シャネル ＜1～3階＞：レディスウェア、ハンドバッグ、ジュエリー、ウォッチ、レザーグッズ、アクセサリー

■HERMÈS エルメス ＜地下1階～3階＞：メンズウェア、レディスウェア、ハンドバッグ、ジュエリー、ウォッチ、レザーグッズ、アクセサリー、フレグランス、ビューティー、ホーム

■LOUIS VUITTON ルイ・ヴィトン ＜地下1階～3階＞：メンズウェア、レディスウェア、ハンドバッグ、ジュエリー、ウォッチ、フレグランス、ビューティー、ホーム

【1階 ファッション・ライフスタイル】

■スキマ：シューズ・革小物

■NONFICTION：フレグランス・ライフスタイル

■BYREDO：フレグランス・ライフスタイル

■FUEGUIA 1833：フレグランス・ライフスタイル

■DIPTYQUE：フレグランス・ライフスタイル

【2階 ファッション・ライフスタイル】

■アークテリクス：メンズ・レディスアウトドア アパレル

■DESCENTE：スポーツ・アウトドア・ライフスタイル

■Snow Peak：メンズ・レディスアウトドア アパレル

【3階 ファッション・ライフスタイル】

■MIDWEST：メンズ・レディスファッション シューズ

■AAPE STORE：メンズ・レディスファッション

■SAVE THE DUCK：メンズ・レディス・キッズファッション

■ECCO：シューズ・バッグ・革小物

■agnès b.：メンズ・レディスファッション

■COS：メンズ・レディスファッション

■RINKAN：買取サービス

■フォーナインズ：眼鏡・サングラス

■GANZO：ファッション雑貨 （バッグ・革小物）

■Clarks Originals：メンズ・レディスファッション

■SMYTHSON：ライフスタイル雑貨

■Macqlo：メンズファッション

【4階 レストラン】

■BRIANZA NAGOYA：イタリアン

■炭焼 うな富士：和食・鰻料理専門店

■MACAON Pintxos y Arroces：スパニッシュ

■YORONIKU NAGOYA：WAGYU 焼肉

■和牛スギモト 燦：和食・和牛料理

■月島もんじゃ タマトヤ：もんじゃ焼き

■築地すしくろ：寿司

【地下2階 レストラン・カフェ】

■Sta.：創作家庭料理

■ERICK SOUTH：南インドダイニング

■スターバックス リザーブ®カフェ：カフェベーカリー

■SOLO PIZZA Napoletana da Luigi SAKAE：イタリアン

■天ぷらの浜金 ～旨い魚と揚げたて天ぷら～：和食

■スナック・ピラーズ：バー

■ＫＯＵＧＥＩ：中華料理

■博多もつ鍋おおやま：もつ鍋

■麺と前 たかさご：麺

■とんかつ わだ福：とんかつ

■廻転鮨 銀座おのでら：鮨

■立呑 引手数多：創作料理

■ポーたま：ポークたまごおにぎり専門店

■焼肉ステーキ弁当セジョン×海苔弁いちのや：弁当・惣菜

■焼鳥 とりこころ：焼鳥

■Café/Bistro Parisien Le Beurre Noisette：カフェ＆ビストロ

■名古屋コーチン鶏おでん 清水：和食・鶏料理・おでん

■立ち食い寿司 極：寿司

【地下1階 フード・スイーツ・カフェ】

■坪井花苑：フラワー

■LOUANGE TOKYO Le Château：スイーツ・カフェ

■PIERRE MARCOLINI：チョコレート・カフェ

■紅茶専門店TEAPOND：紅茶専門店

■L’ABEILLE：プレミアムハニー

■パティスリー GIN NO MORI Ludique：焼菓⼦

■La Maison du R NAGOYA：ケーキ

■National Bakery：ベーカリー・レストラン

■ｍｅｍｅｎｔｏ ｍｏｒｉ：バー・スイーツ

■赤坂おぎ乃和甘：和スイーツ

■丸山珈琲：コーヒー

■Yonemura the Store：クッキー

■Mr. CHEESECAKE：スイーツ・カフェ

■CARAMEL CAMEL：キャラメル菓⼦

■ゆえん：和洋スイーツ

■BON ALLURE：パティスリー