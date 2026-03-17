ＮＨＫは、４月１日にデビュー記念日を迎える歌手・松田聖子の音楽特番「ＮＨＫＢＳ特集『松田聖子 〜ＮＨＫ秘蔵映像で贈るデビュー４５周年〜』」をＢＳＰ４Ｋで２７日午後７時半から、ＮＨＫＢＳで４月４日午後９時から放送すると１７日、発表した。

デビュー曲「裸足の季節」を始め、代表曲「青い珊瑚礁」「赤いスイートピー」「瑠璃色の地球」「あなたに逢いたくて」や、「愛されたいの」「冬の妖精」などのレアな名曲まで全１５曲のパフォーマンスをフルコーラスを含めたロングサイズに編集し、同局の秘蔵映像で届けていく。

番組ナビゲーターとナレーションは、音楽番組「Ｔｈｅ Ｃｏｖｅｒｓ」のＭＣで松田聖子を敬愛するリリー・フランキーと上白石萌歌が務める。

【放送曲目】

「青い珊瑚礁〜Ｂｌｕｅ Ｌａｇｏｏｎ〜」 (第 ７６ 回ＮＨＫ紅白歌合戦／２０２５ 年）

「裸足の季節」 （レッツゴーヤング／１９８０年）

「チェリーブラッサム」 (レッツゴーヤング／１９８１ 年)

「夏の扉」 (レッツゴーヤング／１９８１年)

「白いパラソル」 (昭和５６年度日本作詩大賞／１９８１ 年）

「風立ちぬ」 (レッツゴーヤング／１９８１年)

「赤いスイートピー」 (レッツゴーヤング／１９８２年)

「ガラスの林檎」 (第 ３４ 回 ＮＨＫ紅白歌合戦／１９８３ 年)

「Ｒｏｃｋ’ｎ Ｒｏｕｇｅ」 (第 ３５回ＮＨＫ紅白歌合戦／１９８４年)

「天使のウィンク」 (第 ３６回ＮＨＫ紅白歌合戦／１９８５ 年)

「瑠璃色の地球２０２０」 (第 ７１ 回ＮＨＫ紅白歌合戦／２０２０ 年)

「冬の妖精」 (レッツゴーヤング／１９８２年)

「愛されたいの」 (レッツゴーヤング／１９８２年)

「あなたに逢いたくて〜Ｍｉｓｓｉｎｇ Ｙｏｕ〜」 (ポップジャム／１９９９年）

「ＳＷＥＥＴ ＭＥＭＯＲＩＥＳ」 (音楽・夢くらぶ／２００５ 年）