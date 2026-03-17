◆メニコン杯 第２９回関東ボーイズリーグ大会 ファーストステージ ◇Ｃエリア第１節▽ブロック８ 浦和ボーイズ６−６足立ボーイズ、◇同 東葛飾中央ボーイズ６−３江戸川南ボーイズ（３月８日、東葛飾中央ボーイズ栄町グラウンド）

Ｃエリアが各地で開幕、第１節を行った。春季全国大会（３月２６日開幕、大田スタジアムほか）に出場する浦和ボーイズは足立ボーイズに最終回追いつかれ、続く第２戦は東葛飾中央ボーイズに敗れ、１分け１敗。全国に向け不安を残した。

何かがおかしい、こんなはずじゃ…。浦和ナインが自信なさげにプレーした。走塁死に返球の誤り、打ち損じや判断ミス。今年初の公式戦は、最終回に３点を奪われ足立とドロー。続く東葛飾中央戦は中盤以降失点を重ね、惜敗した。「全て悪い面が出た。まじめで優しい子が多く、初の全国大会に出場するプレッシャーを感じています」と中山典彦監督（６０）。

２００９年７月創設以来、初の全国大会となるのが２６日開幕の春季大会。まだ見ぬ世界の呪縛に、早くもとらわれている。「緊張感にのみ込まれました。練習に向き合う姿勢とか、見直します」。２戦目で先発した右腕・渡邉陽大主将（２年）はうつむいた。「全員レギュラー、全員控え」を合言葉とする浦和が、部員８９人の総力を結集し巻き返しを図る。

［足立］浦和戦は７回に５連打で追いつき、東葛飾中央戦は１５安打で８点を奪い６回コールド。大田区長杯で４強入りした強打は健在だ。三浦洋監督（４６）も「打撃練習はしてきましたし、打つ方は順調ですね」と笑顔。４番・金子隼也主将（２年）を中心に、今年の公式戦５試合で５６安打３７得点と強打のイメージは確立されつつある。