１７日前場の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２５４．０５ポイント（０．９８％）高の２６０８８．０７ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が８１．９５ポイント（０．９３％）高の８８９８．２７ポイントと続伸した。売買代金は１４０１億７８１０万香港ドルとなっている（１６日前場は１４３４億９６５０万香港ドル）。

原油供給不安の後退が投資家心理を上向かせる流れ。米国・イスラエルとイランの戦争は続いているが、ベッセント米財務長官は１６日、事実上閉鎖されていた「オイルロード」の要衝となるホルムズ海峡で中国やインドなどのタンカーが運航を再開していると発言した。世界的な原油供給確保のため、米国はイランの石油タンカーによる海峡航行も容認していると述べている。また、１〜２月の中国経済統計が概ね良好だったことも引き続き支えとなった。中国景気の持ち直しが意識されている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、民間自動車メーカーの吉利汽車ＨＤ（１７５／ＨＫ）が５．３％高、フィギュア・玩具の泡泡瑪特国際集団（ポップ・マート：９９９２／ＨＫ）と中国スポーツ用品大手の李寧（２３３１／ＨＫ）がそろって４．３％高と上げが目立った。吉利については、ＧＰＵ大手の米エヌビディアが１６日、自動運転車（ＡＶ）開発向けプラットフォーム「ドライブ・ハイペリオン（ＤＲＩＶＥ Ｈｙｐｅｒｉｏｎ）」の採用企業に同社も挙げたことが支援材料。業容拡大の期待も高まった。

セクター別では、自動車が高い。吉利のほか、奇瑞汽車（９９７３／ＨＫ）が５．２％、浙江零ホウ科技（９８６３／ＨＫ）が４．７％、蔚来集団（９８６６／ＨＫ）と理想汽車（２０１５／ＨＫ）がそろって３．１％ずつ上昇した。零ホウに関しては、通期決算が初めて黒字になったことも材料視されている。

中国の保険・証券セクターもしっかり。新華人寿保険（１３３６／ＨＫ）が３．６％高、中国人寿保険（２６２８／ＨＫ）と中国太平洋保険集団（２６０１／ＨＫ）がそろって２．５％高、中信証券（６０３０／ＨＫ）が７．１％高、国泰海通証券（２６１１／ＨＫ）が４．１％高、華泰証券（６８８６／ＨＫ）が２．８％高で引けた。

半面、石油・石炭セクターはさえない。中国海洋石油（８８３／ＨＫ）が３．２％、中海油田服務（２８８３／ＨＫ）が３．０％、中国石油天然気（８５７／ＨＫ）が１．３％、エン鉱能源集団（１１７１／ＨＫ）が２．６％、中国中煤能源（１８９８／ＨＫ）と中国神華能源（１０８８／ＨＫ）がそろって１．５％ずつ下落した。

本土マーケットは小幅に４日続落。主要指標の上海総合指数は、前日比０．０４％安の４０８３．０３ポイントで前場の取引を終了した。エネルギーが安い。ハイテク、宇宙・軍需産業、素材の一角なども売られた。半面、金融は高い。医薬、消費、自動車、不動産、公益、空運、産金も買われた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）