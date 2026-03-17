花粉症対策は″内側の土台作り″が大切？春先の体調管理のカギは「ビタミンD」

花粉症は、いまや日本人の2人に1人以上（※1）が抱える"国民的課題"とも言われます。

ウェルネスカンパニーのスピックは、花粉症の自覚症状がある1000人を対象にアンケート調査を実施しました。

インナーケアで変わる？...

今回の調査で浮き彫りになったのは、花粉症のメカニズムを知りながらも"外側ケア"に偏る対策の実態でした。

調査では、花粉症が免疫の過剰反応によって起こる症状の一つであることを理解している人は82％に上り、メカニズム理解が広く浸透していることがわかりました。

その一方で、対策は「外側から防ぐ」が中心で、「内側ケア」の実行率は1〜1.5割にとどまります。

即効性を求めて外側対策を急ぐ一方で、土台をつくる"内側ケア"は着手が後手になりやすいようです。

花粉シーズン中でも、"内側ケア"を意識することは十分な価値があります。

花粉症対策としては、「マスクや眼鏡の使用」「手洗い・うがい」「市販薬の服用」など花粉を外から防ぐため の対策が高い実施率を占め、多くの人が日常的に取り入れていることがわかりました。

一方で、「日光浴を心掛ける」「ビタミンを摂る」「食事に気を付ける」といった、体の内側を整えるケアの実施率はわずか1〜1.5割にとどまっています。

原因（免疫の過剰反応）を認識していても生活行動に十分結びついていない、"内側ケア" 不足が明らかになりました。

こうした状況について、専門家は次のように指摘しています。東京慈恵会医科大学の越智小枝医師は、この時期の栄養不足は直近の健康維持のみならず春先までのコンディションを左右し得る要因となるため、日頃からの"内側ケア"が備えの一つにつながると指摘しています。

また、対策開始のタイミングは、「飛散直前」または「症状が出始めてから」という回答が 6割以上です。

多くの生活者が慌てて対策を始めていて、十分な準備期間を確保できていない可能性が示されました。こうした状況が"内側ケア"の広がりにくさにつながっていると考えられます。

ビタミンDがカギ

冬から春に向けての季節は、日光不足によるビタミンD不足をはじめ、多くの栄養素が不足しやすい時期です。

これは春先までの体調やコンディションに影響を与え得る可能性があります。対策のひとつとして、魚やきのこ類などに含まれるビタミンDをはじめ、さまざまな栄養素を組み合わせたメニューを食事に取り入れることが挙げられます。さらに、栄養バランスや睡眠、生活リズムを整え、無理のない範囲で、暮らしの基本的な習慣を積み重ねていくことが大切です。

マスクや眼鏡などで外から防ぐだけでなく、バランスの良い食事、十分な睡眠、適度な運動といった内側の視点も、季節の変わり目を健やかに過ごすうえで重要です。

食事や生活リズムによるコンディション調整は日々の積み重ねで整っていくものが多いため、今からでも"内側のケア"をプラスし、春に向けた準備を進めましょう。

※1 ...2025年3月25日ウェザーニュース発表「花粉症調査 2025」より ※2 ...2026年1月14日ウェザーニュース発表「第三回花粉飛散予想」より

【調査概要】 調査期間 ：2026年2月9日〜2月10日 調査対象 ：全国の花粉症の自覚症状がある 20代〜60代の男女1000名 調査方法 ：スピックによるインターネット調査