fav meの澪川舞香が3月15日、『CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 Supported by TGC』へ出演。自身のInstagramを更新し、久しぶりにランウェイを歩いたことを報告した。

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澪川は、Zipper STAGEのランウェイに出演。この日着用した衣装姿を披露しながら、「久しぶりにランウェイを歩くことができて、どきどきだったけどすごく楽しくて、また歩きたいな」と振り返り、「O.A.にもfav meとして出演させていただきました どうだったかな？♡」とライブステージでのパフォーマンスについてファンに問いかけ、最後に「応援しにきてくれたみんなありがとう」と感謝を綴った。

投稿された写真には、ツインのお団子ヘアにヘアアクセサリーを付け、 右肩がはだけた緑のジャケット姿や白のパンツにブーツが際立つ全身ショットなどが収められている。

コメントには「ほんとにかっこよくてかわいい」「何着ても似合うね～～」「元が良すぎて何してもかわいい」といった声が集まっている。

（文=本 手）