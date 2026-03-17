LUMIX S PRO 16-35mm F4

パナソニックは、LUMIX Sシリーズの交換レンズ4モデルについて、最新ファームウェアを3月10日（火）に公開した。フォーカスリングの機能追加に関する内容。

対象は「LUMIX S PRO 16-35mm F4」「LUMIX S PRO 24-70mm F2.8」「LUMIX S PRO 70-200mm F2.8 O.I.S.」「LUMIX S PRO 70-200mm F4 O.I.S.」の4モデルで、更新内容は共通。2月25日（水）にアップデートを告知していた。

AF撮影時において、フォーカスリングに機能割り当てが可能となった。いわゆるコントロールリングとして、絞りや露出補正、クロップズームなどを設定できるようになる。昨年10月には「18mm F1.8」「24mm F1.8」「35mm F1.8」「50mm F1.8」「85mm F1.8」「100mm F2.8 MACRO」の6モデルが同様にアップデートで対応していた。

また、フォーカスリングの回転方向についても、右回り/左回りを任意で選択できるようになった。

なお、この2つの追加機能についてはLUMIX S1RII／S1II／S1IIE／S5II／S5IIX／S9の6モデルとの組み合わせにおいて設定可能となる。