武田真治が自身のInstagramで、中山優馬とのツーショット写真を公開した。

ふたりは現在、韓国発日本初上演アクションミュージカル『破果（パグァ）』で共演している。

【写真】武田真治の傍らで中山優馬が無邪気にダブルピースする『破果（パグァ）』オフショット／舞台ショット

■武田の“筋トレタイム”に中山が最後まで付き合ってくれた秘話も

公開されたオフショットでは、武田はメガネ姿で中山のほうに手を差し出している。中山は黒い光沢のあるコートに黒いスーツ、ボルドーのシャツ姿で、無邪気な笑顔を見せながらダブルピースしている。

武田も「ダブルピースがまだこんなに似合う中山優馬さん」と紹介。さらに「声も顔も普段の言動も…もう存在そのものが少女漫画感がある不思議な人」「まぁとにかくセンターポジションが似合う似合う」「そしてキレッキレのアクションは物語のエンディングを盛り上げくれています」と絶賛。

そして、「稽古場では、ドンドン減っていく僕の筋トレタイムに最後まで付き合ってくれた唯一の人（そういうところは体育会系） ありがとうね」と感謝しつつ、「ところで共通の友達ヤラッチはいつ観に来てくれるの？」と、俳優・屋良朝幸にもメッセージを送った。

するとコメント欄では、屋良が「シンジさん。待っててくださいよ」と反応。ファンからも「イケメンのツーショット素敵」「優馬くんセンター似合いますよね」「筋トレに付き合えるの流石」「武田さんのダブルピースも見たい」などといった声が続々と到着している。

武田は、中山、花總まり、浦井健治、熊谷彩春といったキャストたちとステージに立つ写真なども2点投稿している。

ミュージカル『破果（パグァ）』は、3月22日まで東京・新国立劇場 中劇場で上演。さらに3月27日～29日に大阪・梅田芸術劇場メインホール。4月4日～5日からは福岡・久留米シティプラザ ザ・グランドホールで上演される。

■武田＆中山の笑顔ツーショット

■ミュージカル『破果（パグァ）』舞台ショット