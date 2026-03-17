King ＆ Princeの永瀬廉が、3月14日に放送された日本テレビ系『嗚呼!!みんなの動物園』に出演。番組公式SNSでオフショットが公開された。

【写真】永瀬廉がもっふもふの猫を抱えた『嗚呼‼みんなの動物園』オフショット①②

■前髪を分けたニット＆デニムのカジュアルスタイルでニッコリ

番組公式Instagramで公開されたオフショットで永瀬は、振り子時計や昭和感あふれるポスターが見える背景の前に、ベージュのセーター＆デニム姿で座りニッコリ。長い前髪を分けておでこを見せたヘアスタイルで白い歯を輝かせツヤツヤの笑顔で、猫のぬいぐるみを横向きにして抱いている。

また公式Xでは違うオフショットを公開。こちらでは猫の顔を正面に向けており、まるで猫が前脚を永瀬の腕にもたれかけているようなポーズになっている。永瀬は、やさしいはにかみ笑顔を披露。

コメント欄には「れんれんも猫ちゃんもかわいい」「廉くんも猫ちゃんみたい」「癒される」「柔らかい表情が素敵」「持ち方がかわいい」などといった声が続々と到着している。

■『嗚呼‼みんなの動物園』永瀬オフショット①

■『嗚呼‼みんなの動物園』永瀬オフショット②