鉄建建設 <1815> [東証Ｐ] が3月17日後場(14:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の43億円→55億円(前期は30.2億円)に27.9％上方修正し、増益率が42.1％増→81.8％増に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の12.6億円→24.6億円(前年同期は24.3億円)に94.7％増額し、一転して1.2％増益計算になる。



業績好調に伴い、期末一括配当を従来計画の160円→170円(前期は122円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

（個別業績予想） 売上高は概ね計画どおりに推移する見込みですが、土木事業において設計変更の獲得が前回修正時の想定を上回って進捗したことに加え、建築事業において採算性の改善が継続していることなどから、営業利益は前回予想を６億円上回る見込みです。 また、営業利益の増加等により、経常利益は前回予想を10億円、当期純利益は前回予想を２億円上回る見込みです。 （連結業績予想） 主に個別（当社）の業績予想の修正に伴い、連結業績を修正するものです。



当社は、中期経営計画2028において、安定的な株主還元の実現に向け、柔軟で戦略的なキャッシュ配分を行い、資本効率を意識した経営により企業価値の向上を目指すことを基本方針としております。配当政策につきましては、配当性向50％程度とし、中長期的な成長に合わせて増配を行う累進配当を導入しております。 今回の通期業績予想の修正を踏まえ、株主還元の充実を図る観点から、2026年３月期の期末配当予想につきましては、前回予想の１株当たり160円から10円増配し、170円に修正いたします。 なお、本件につきましては、2026年６月開催予定の第85回定時株主総会の決議をもって正式に決定する予定です。（注）上記予想は現時点において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

