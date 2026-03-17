17日14時現在の日経平均株価は前日比227.76円（0.42％）高の5万3978.91円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1217、値下がりは326、変わらずは43と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはＴＤＫ <6762>で、日経平均を28.83円押し上げている。次いでイビデン <4062>が24.20円、中外薬 <4519>が23.06円、第一三共 <4568>が19.60円、ファストリ <9983>が18.45円と続く。



マイナス寄与度は85.57円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、フジクラ <5803>が28.41円、住友電 <5802>が19.52円、レーザーテク <6920>が18.32円、任天堂 <7974>が9.86円と続いている。



業種別では33業種中30業種が上昇し、下落は非鉄金属、その他製品、ガラス・土石の3業種にとどまっている。値上がり率1位は海運で、以下、鉱業、卸売、医薬品、石油・石炭、証券・商品と続いている。



※14時0分9秒時点



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