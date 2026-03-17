卓球の女子シングルス世界ランキングで、日本の張本美和が5位に浮上した。

国際卓球連盟（ITTF）は16日、最新の世界ランキングを発表。女子シングルスでは、先日のWTTチャンピオンズ重慶で優勝した張本美和が8位から3ランク上げ、自己最高タイの5位に浮上した。また、同大会初戦で世界ランク2位の王曼碰（ワン・マンユー）をストレートで破った大藤沙月は13位から11位にランクを上げた。

日本勢では早田ひなが9位、伊藤美誠が10位で前回と変わらず。橋本帆乃香は1ランク下げ13位。以下、長粼美柚が16位、佐藤瞳が22位、木原美悠が23位、横井咲桜が28位、平野美宇が36位、芝田沙季が37位となっている。

上位勢は1〜4位に変動はなく、トップ3は中国の孫穎莎（スン・インシャー）、王曼碰、陳幸同（チェン・シントン）。4位はマカオの朱雨玲（ジュー・ユーリン）。6〜8位も中国勢で、蒯曼（クアイ・マン）、陳熠（チェン・イー）、王芸迪（ワン・イーディー）となっている。

男子シングルスでは張本智和が5位から1ランク上げ4位に。松島輝空は8位から変わらず。戸上隼輔は1ランク下げ21位、宇田幸矢は29位で前回と変わらなかった。以下、篠塚大登が35位、田中佑汰が36位となっている。

上位勢では中国の王楚欽（ワン・チューチン）、スウェーデンのトルルス・モーレゴードの1、2位は変わらず。3位には1ランクアップのカルデラノ（ブラジル）が入り、前回3位だった中国の林詩棟（リン・シードン）は5位まで順位を落とした。

以下、6〜10位に変動はなく、フェリックス・ルブラン（フランス）、林繇儒（台湾）、松島、向鵬（シアン・ポン。中国）、チャン・ウジン（韓国）となっている。なお、今大会で張本智和を破って決勝に進出した中国の若手・温瑞博（ウェン・ルイボー）は27位から17位に浮上した。（翻訳・編集/北田）