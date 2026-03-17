京都対Ｃ大阪の関西対決で勝負を決めたのは２１歳だった。途中出場したＣ大阪のＭＦ阪田澪哉選手が同点ゴール。試合終了間際まで圧倒的なパフォーマンスを見せた。加地さんは成長著しい阪田選手に注目して「さらに良くなる」と見据えた。

▼Ｃ大阪が激闘を制して逆転勝ちに成功

関西のサッカー情報を中心に扱うＭＢＳのＪリーグ応援番組『ＫＩＣＫＯＦＦ！ＫＡＮＳＡＩ』で、ＭＣを務める元日本代表ＤＦ加地亮さんが登場。百年構想リーグのＷＥＳＴ地区の京都サンガＦ．Ｃ．対セレッソ大阪に注目した。



京都の先制で試合が動いた第６節。勝ち点３を掴み取るために白熱した展開を見せます。反撃に出るＣ大阪を救ったのが、途中出場のＭＦ・阪田澪哉選手。後半２６分に同点弾を叩き込み、試合終了間際には果敢な攻めでコーナーキックを獲得。セットプレーでＭＦ・田中駿汰選手が勝ち越しゴールを決めて、土壇場での逆転勝利を導いた。



加地さんは「勢いそのままの感じ。阪田選手は６試合中３試合で先発していると思うけど、今シーズン動きがいい。結果がついてくるとさらによくなると思う。彼の点で勢いづいた」と絶賛した。



阪田選手はＪリーグ初得点。東山高校から２０２３年に加入した２１歳にとって、大きな第一歩となった。

（ＭＢＳ「ＫＩＣＫ ＯＦＦ！ ＫＡＮＳＡＩ」日曜深夜０：５０－１：２０放送 ２０２６年３月１５日（日）収録より）