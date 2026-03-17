生島ヒロシ、4月から文化放送“日曜朝の顔”に リスナーの日常に寄り添う新番組
文化放送は、30日から、「世界を愛おしいって言ってみたい。」を新キャッチコピーに春の番組改編をスタート。コンプライアンス違反により、TBSラジオの冠番組を昨年1月に電撃降板、以降は活動を自粛していたフリーアナウンサー生島ヒロシ（75）による新番組生島ヒロシの日曜9時ですよ〜』（前9：00）が、4月5日からスタートする。
【写真】3.11に故郷・気仙沼で手を合わせる生島ヒロシ
生島にとって、文化放送では初のレギュラー番組。「心と体と財布の健康」をテーマに、人生100年時代をより豊かに生きるためのヒントを提案する。
リスナーの日常に寄り添い、日曜の朝を元気に彩り、ゲストも迎えて、前向きに、希望が持てる情報を発信していく。
【写真】3.11に故郷・気仙沼で手を合わせる生島ヒロシ
生島にとって、文化放送では初のレギュラー番組。「心と体と財布の健康」をテーマに、人生100年時代をより豊かに生きるためのヒントを提案する。
リスナーの日常に寄り添い、日曜の朝を元気に彩り、ゲストも迎えて、前向きに、希望が持てる情報を発信していく。