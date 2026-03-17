【カーリング】日本代表ロコ・ソラーレが初黒星で3勝1敗 開催国カナダは4戦4勝〈世界選手権〉
◇世界カーリング選手権2026（現地14日〜22日、カナダ・カルガリー）
カーリング女子日本代表(ロコ・ソラーレ)が16日、ともに3連勝だったトルコとの一戦を落とし、今大会初黒星。通算3勝1敗となりました。
日本は第3、5エンドにトルコに3点のビッグエンドを作られ主導権を握られる展開。第8エンド終了で4−9となり、相手の勝利を認めるコンシードを宣言しました。
日本はこの日1試合のみ。3勝1敗で4位につけます。17日はオーストラリアとスコットランドの2試合を予定。また、日本を破ったトルコはスイスに敗戦。これで開催国のカナダが4勝0敗で唯一全勝となっています。
予選リーグは13チームが総当たりで対戦。上位6チームが決勝ラウンドに進みます。
▽16日結果
＜午前9時00分＞
スイス 9−5 スコットランド
ノルウェー 9−7 スウェーデン
アメリカ 7−2 オーストラリア
＜午後2時00分＞
韓国 8−7 ノルウェー
カナダ 9−6 デンマーク
中国 10−3 イタリア
トルコ 9−4 日本
＜午後7時00分＞
スウェーデン 7−4 オーストラリア
スイス 8−5 トルコ
スコットランド 11−7 デンマーク
韓国 7−5 アメリカ
＜予選リーグ＞
14日 第1戦 ○ 6-3 スイス
15日 第2戦 ○ 9-5 韓国
15日 第3戦 ○ 10-9 ノルウェー
16日 第4戦 ● 4-9 トルコ
17日 第5戦 vs オーストラリア
17日 第6戦 vs スコットランド
18日 第7戦 vs イタリア
18日 第8戦 vs スウェーデン
19日 第9戦 vs デンマーク
19日 第10戦 vs 中国
20日 第11戦 vs アメリカ
20日 第12戦 vs カナダ