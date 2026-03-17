◇世界カーリング選手権2026（現地14日〜22日、カナダ・カルガリー）

カーリング女子日本代表(ロコ・ソラーレ)が16日、ともに3連勝だったトルコとの一戦を落とし、今大会初黒星。通算3勝1敗となりました。

日本は第3、5エンドにトルコに3点のビッグエンドを作られ主導権を握られる展開。第8エンド終了で4−9となり、相手の勝利を認めるコンシードを宣言しました。

日本はこの日1試合のみ。3勝1敗で4位につけます。17日はオーストラリアとスコットランドの2試合を予定。また、日本を破ったトルコはスイスに敗戦。これで開催国のカナダが4勝0敗で唯一全勝となっています。

予選リーグは13チームが総当たりで対戦。上位6チームが決勝ラウンドに進みます。

▽16日結果

＜午前9時00分＞

スイス 9−5 スコットランド

ノルウェー 9−7 スウェーデン

アメリカ 7−2 オーストラリア

＜午後2時00分＞

韓国 8−7 ノルウェー

カナダ 9−6 デンマーク

中国 10−3 イタリア

トルコ 9−4 日本

＜午後7時00分＞

スウェーデン 7−4 オーストラリア

スイス 8−5 トルコ

スコットランド 11−7 デンマーク

韓国 7−5 アメリカ

▽日本の日程結果＜予選リーグ＞14日 第1戦 ○ 6-3 スイス15日 第2戦 ○ 9-5 韓国15日 第3戦 ○ 10-9 ノルウェー16日 第4戦 ● 4-9 トルコ17日 第5戦 vs オーストラリア17日 第6戦 vs スコットランド18日 第7戦 vs イタリア18日 第8戦 vs スウェーデン19日 第9戦 vs デンマーク19日 第10戦 vs 中国20日 第11戦 vs アメリカ20日 第12戦 vs カナダ