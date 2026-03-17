40・50代のキレイめコーデに【ハニーズのネイビートップス】が超頼れる！

2026春夏のトレンドカラーでもあり、ブラックに代わるベーシックカラーとしても注目を集めている“ネイビー”。知的で上品な印象も与えるネイビーは、キレイめコーデを楽しみたいミドル世代にぜ取り入れてほしいカラーです。今回は、【ハニーズ】の一部店舗で購入できる大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】から、おすすめのトップスをご紹介。ペプラムトップスやレースブラウスなど、これから迎えるセレモニーシーズンにも活躍しそうなアイテムが登場します。

体型カバーとおしゃれ見えを狙える高機能トップス

【GLACIER lusso】「8分袖ペプラムトップス」\2,980（税込）

ウエストにタックを入れた、メリハリ感のあるペプラムシルエットが特徴。着るだけでスタイルアップを狙えるのが魅力です。ヒップまで隠れる着丈で、気になる部分をふわっと可愛くカバーできるのもミドル世代に嬉しいポイント。付属のネックレスが上品な華やかさも演出します。接触冷感・吸水速乾・抗菌防臭・UVカットと機能性も充実しているため、気温が上がるこれからの季節にぴったりの1着です。