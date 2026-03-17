Jリーグが公式発表

Jリーグは3月17日、オフィシャルブロードキャスティングパートナーであるDAZN Japan Investment合同会社と、2026-27から2032-33シーズンまでの明治安田J3リーグに関する放映権契約の締結に合意したと発表した。

今回の合意により、すでに契約を締結しているJ1リーグおよびJ2リーグに加え、J3リーグについても2032-33シーズンまでの全試合がDAZNで放映されることが決定した。対象となるのは、2026-27から2032-33までの計7シーズンにおける明治安田J3リーグの全試合となる。

JリーグとDAZNは2023年3月にも放映権契約を締結していたが、今回の追加合意によって、Jリーグの全カテゴリーを網羅する長期的な放映体制が確立されることとなった。ファン・サポーターにとっては、今後もDAZNを通じて国内リーグの全容を視聴できる環境が継続される形だ。J1からJ3までの全試合放映が約束されたことで、各クラブの戦いや昇降格争いへの注目は、今後さらに高まっていくことになりそうだ。（FOOTBALL ZONE編集部）