アニメ『SEKIRO: NO DEFEAT』2026年に劇場公開決定 原作からの続投キャスト発表＆PV公開
アニメ『SEKIRO: NO DEFEAT』が2026年に劇場版アニメとして全国公開。原作からの続投キャスト、主題曲が発表され、PVが公開された。
【写真】アニメ『SEKIRO: NO DEFEAT』戦国の世と日本古来の美しさが混在するPV公開
本作は、戦国末期の忍びの 戦いを描いたアクション・アドベンチャーゲーム『SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE』の初の映像化作品。全編手描きによる2Dアニメーションで、制作スタジオはQzil.la株式会社、製作とプロデュースを株式会社KADOKAWAとアーチ株式会社がそれぞれ担当する。
キャストは原作からの続投で、狼役を浪川大輔、九郎役を佐藤みゆ希、 葦名弦一郎役を津田健次郎、仏師役を浦山迅、エマ役を伊藤静、半兵衛役を高瀬右光、梟役を土師孝也、葦名一心役を金尾哲夫が担当。主題曲は作曲家・坂本龍一による「Blu」（「The Best of ‘Playing the Orchestra 2014’」）に決定した。
公開されたPVは、刀と刀がぶつかり合うスリリングな剣戟アクションシーンや、キャラクターの切なくも美しい生きざま、 そして苛烈な戦国の世と日本古来の美しさが混在する独特の世界観が伝わる映像となっている。
アニメ『SEKIRO: NO DEFEAT』は2026年に全国公開。
【写真】アニメ『SEKIRO: NO DEFEAT』戦国の世と日本古来の美しさが混在するPV公開
本作は、戦国末期の忍びの 戦いを描いたアクション・アドベンチャーゲーム『SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE』の初の映像化作品。全編手描きによる2Dアニメーションで、制作スタジオはQzil.la株式会社、製作とプロデュースを株式会社KADOKAWAとアーチ株式会社がそれぞれ担当する。
公開されたPVは、刀と刀がぶつかり合うスリリングな剣戟アクションシーンや、キャラクターの切なくも美しい生きざま、 そして苛烈な戦国の世と日本古来の美しさが混在する独特の世界観が伝わる映像となっている。
アニメ『SEKIRO: NO DEFEAT』は2026年に全国公開。