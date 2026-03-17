サンリオが、音楽事務所「メロディフェア」と共に、ライブイベント「Hello Journey 2026」を東京・大阪・大分にて順次開催！

サンリオピューロランド、サンリオキャラクターパーク ハーモニーランドを含む3会場を巡回して開催するライブイベントは、サンリオエンターテイメント初です。

サンリオ「Hello Journey 2026」

スケジュール：

Hello Journey 2026 at GORILLA HALL OSAKA開催日：2026年4月26日（日）開催場所：GORILLA HALL OSAKA開催時間：・第一部 open 13:30／start 14:10・第二部 open 17:30／start 18:10出演：WATWING、Shuta Sueyoshi、VOKSY DAYS、EBiDAN OSAKA（O.A）サンリオキャラクター ※オープニングDJとしてDJクロミが出演チケット︓1F 2Fオールスタンディング 8,800円(税込)／別途ドリンク代 600円(税込)Hello Journey 2026 at ハーモニーランド開催日：2026年5月23日（土）開催場所：ハーモニーランド内フェスティバルステージ開催時間：・第一部 open 11:00／start 11:30・第二部 open 14:15／start 14:45出演：WATWING、WILD BLUE、s**t kingz、サンリオキャラクター※オープニングDJとしてDJクロミが出演チケット︓前方スタンディングチケット 8,250円(税込)／シート自由席チケット 9,350円(税込)Hello Journey 2026 at サンリオピューロランド開催日：2026年6月7日（日）開催場所：ピューロランド内エンターテイメントホール開催時間：・第一部 open 12:00／start 12:45・第二部 open 16:00 / start 16:45出演：WILD BLUE、サンリオキャラクターチケット︓スタンディング 8,800円(税込)Hello Journey 2026 at サンリオピューロランド開催日：2026年6月14日（日）開催場所：ピューロランド内エンターテイメントホール開催時間：・第一部 open 12:00／start 12:45・第二部 open 16:00／start 16:45出演：Shuta Sueyoshi、サンリオキャラクターチケット︓スタンディング 8,800円(税込)Hello Journey 2026 at サンリオピューロランド開催日：2026年6月21日（日）開催場所：ピューロランド内エンターテイメントホール開催時間：・第一部 open 12:00／start 12:45・第二部 open 16:00／start 16:45出演：s**t kingz、サンリオキャラクターチケット︓スタンディング 8,800円(税込)

各公演チケット先行抽選受付：2026年3月17日（火）13:00〜3月25日（水）23:59

プレイガイドURL：https://eplus.jp/hellojouney/

オフィシャルHP：https://www.sanrio-entertainment.co.jp/information/260317_01.html

主催︓株式会社サンリオエンターテイメント、株式会社メロディフェア

企画制作︓株式会社サンリオエンターテイメント、株式会社メロディフェア

2026年4月26日の大阪・GORILLA HALL OSAKAの開催を皮切りに、5月23日の大分・ハーモニーランド、そして6月7日・14日・21日の東京・ピューロランドまで、全5日間にわたり開催される「Hello Journey 2026」

東京・大阪・大分の3都市を巡り、サンリオの人気キャラクターたちと実力派アーティストが共演する特別なライブツアーが展開されます。

6組の豪華アーティストによるライブパフォーマンスに加え、各アーティストとキャラクターたちによる、このイベントだけのスペシャルコラボレーションも披露。

音楽とキャラクターの世界観が重なり合い、ここでしか味わえないステージを創り上げます。

ライブならではの熱量と、サンリオエンターテイメントならではのポップで唯一無二の世界観が融合する、新しいライブ体験をお届け。

それぞれのアーティストとサンリオキャラクターが共演する、その日限りのコラボライブになっています。

さらにパフォーマンスの中で生まれる化学反応や、会場ごとに異なる空気感もイベントの大きな魅力です。

また、ピューロランドとハーモニーランド公演には、各テーマパークのパスポート付き。

テーマパークで思いきり遊び、キャラクターの世界観に浸りながら、ライブならではの熱気も体感できる特別な一日が楽しめます☆

出演者一覧

Hello Journey 2026 at GORILLA HALL OSAKA4月26日（日）出演アーティスト・WATWING・Shuta Sueyoshi・VOKSY DAYS・EBiDAN OSAKA（オープニングアクト）Hello Journey 2026 at ハーモニーランド5月23日（土）出演アーティスト・WATWING・WILD BLUE・s**t kingzHello Journey 2026 at サンリオピューロランド6月7日（日）出演アーティスト・WILD BLUE6月14日（日）出演アーティスト・Shuta Sueyoshi6月21日（日）出演アーティスト・s**t kingz

※各日程の出演キャラクターはHPを確認ください

4月26日の大阪公演には、WATWING、

Shuta Sueyoshi、

VOKSY DAYS、

EBiDAN OSAKA（オープニングアウト）、サンリオキャラクターが出演。

5月23日のハーモニーランド公演には、WATWINGのほかWILD BLUE、

s**t kingz、サンリオキャラクターが登場します。

さらに6月7日には、WILD BLUE、サンリオキャラクター、6月14日は、Shuta Sueyoshi、サンリオキャラクター、6月21日は、s**t kingz、サンリオキャラクターが出演予定です。

「Hello Journey 2026」に登場するサンリオキャラクターは、「ハローキティ」

「マイメロディ」

「シナモロール」

「ポムポムプリン」

「クロミ」

「ポチャッコ」

「ハンギョドン」

「バッドばつ丸」

「マイスウィートピアノ」が出演。

4月26日、5月23日には、オープニングDJとして「DJクロミ」が登場する予定になっています。

非日常の空間と音楽が交差する、忘れられない時間が体験できるライブイベント。

東京・大阪・大分にて順次開催される「Hello Journey 2026」の紹介でした☆

© 2026 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN 著作 株式会社サンリオ

※画像はイメージです

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