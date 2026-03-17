◆メニコン杯 第２９回関東ボーイズリーグ大会 ファーストステージ ◇Ｃエリア第１節▽ブロック１５ 江戸川南ボーイズ１１−１ 浦安ボーイズ＝５回コールド＝、◇同 江戸川南ボーイズ８−５松戸中央ボーイズ＝６回時間切れ＝（３月８日、江戸川南ボーイズグラウンド）

Ｃエリアが各地で開幕、第１節を行った。大田区長杯で優勝し、春季全国大会（３月２６日開幕、大田スタジアムほか）に出場する江戸川南ボーイズは２連勝と幸先いいスタートを切った。

これが優勝の自信か。１日に大田区長杯を制し、春季全国出場を決めた江戸川南がＣエリア開幕日に登場。昨秋の東日本選抜覇者・松戸中央に５点差逆転勝ちするなど２連勝で勝ち点４を奪う最高のスタートを切った。

「振らなきゃボール。低めに手を出すな」。相手左腕に４回まで１度しか走者を出せない展開を坂本直之監督（４７）の助言が打開した。０―５で迎えた５回。無死満塁の好機を作ると、４連続適時打で１点差とし、１死を挟んでなお満塁。ここで宍倉信乃祐（２年）が「狙っていた」変化球を右中間へ。会心の逆転の２点適時二塁打となった。「（大田区長杯で）勝って自信はついた」と７４番。勝利を栄養に江戸川南はまだ伸びる。