お笑いコンビ「ココリコ」の田中直樹（54）が17日放送のTBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜前8・30）に出演。魚類学者でタレントのさかなクン（50）について話した。

番組ではこの日「圧倒された喋りの達人」というテーマに沿ったメッセージを募集。

リスナーからの「僕が初めて行ったトークショーはさかなクンでした。彼のトークショーの魅力は魚への深い愛情と知識を分かりやすい解説とイラストで伝えてくれ子供から大人まで夢中になれる体験です」「特に“ギョギョッ”という驚きとともに、魚の名前の由来や生態、美味しい食べ方などを楽しく学べます。参加型のクイズやサイン入りイラストプレゼントも人気で海の楽しさや環境保護ヘの意識も高まります」というメッセージが紹介された。

これに対し、田中は「さかなクンはもう最高ですよ。私もお世話になっていて、2年前くらいかな？やっと一緒にご飯食べることができて」と明かし、「最初朝6時に豊洲集合だったんだけどメールがきて『明日5時55分に前倒しして変更していいですか？』って。『もちろんいいよ！どうして？』って言ったら『5時55分、ギョギョギョッにしたかった』」とやりとりを明かして「徹底している、そういうところ大好き。素晴らしいでしょ？」と話した。