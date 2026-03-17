アニメ制作会社の亜細亜堂は17日、公式サイトを更新し、映画『ドラえもん』シリーズを20年以上務めたアニメ監督・芝山努さんが6日、肺がんで死去したことを報告しました。84歳でした。

【写真を見る】【 訃報 】アニメ監督・芝山努さん（８４）肺がんのため死去 『ど根性ガエル』『元祖天才バカボン』『ドラえもん』『忍たま乱太郎』など手掛ける





公式サイトでは「弊社元代表取締役社長 芝山努が、2026年3月6日、肺がんのため永眠いたしました。享年84歳」と報告。



さらに、経歴について「芝山は『ど根性ガエル』『元祖天才バカボン』などで作画監督を手がけたのち、映画『ドラえもん』シリーズを20年以上にわたり監督。テレビ『ドラえもん』ではチーフディレクターを担当し、『忍たま乱太郎』『ちびまる子ちゃん』『まじめにふまじめ かいけつゾロリ』など数多くの作品で監督、総監督を務めました」と紹介しました。





最後に「生前に賜りましたご厚情と温かいご支援に、従業員一同、心より感謝申し上げます。葬儀は遺族の意向により近親者のみで執り行いました。ご供花、ご香典、ご弔問等は誠に恐縮ながら固くご辞退申し上げます。なお、後日『お別れの会』を催す予定でございます。日時、場所など詳細が決まり次第、改めてご案内いたします」と伝えました。〜芝山努さん経歴〜1941年3月9日 東京の浅草に生まれる学生時代から趣味で好きな役者の似顔絵を様式美たっぷりに表現するなど才能を開花1963年 東映動画(現在の東映アニメーション)に入社。アニメーターとして修業を積み、Ａプロダクション(現在のシンエイ動画)を経て、1978年に同僚の小林治とともにアニメスタジオ・亜細亜堂を設立『ど根性ガエル』『ガンバの冒険』『元祖天才バカボン』『まんが日本昔ばなし』などで作画監督や演出、レイアウトなどを務める1980年からは『ドラえもん』に参加 同作の映画版では22作で監督を、テレビシリーズでも22年にわたってチーフディレクターを務める1990年代以降は『ちびまる子ちゃん』『忍たま乱太郎』でも監督や総監督を歴任1999年には「第53回 毎日映画コンクール」の「アニメーション映画賞」を『ドラえもん のび太の南海大冒険』で受賞2012年には「平成24年度 文化庁映画賞」にて「映画功労部門」を受賞2018年には「東京アニメアワード2018」にて「功労部門」に選ばれた日本人の“国民的アニメ”を幾つも手がけ、その多くが現在まで続く長寿シリーズへと導いた稀代のヒットメイカーでした。

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