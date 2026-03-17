11歳でグラビアアイドルデビューし、現在はタレントの紗綾（32）が17日、自身のインスタグラムを更新。第2子出産を発表した。

紗綾は22年5月に結婚と妊娠を発表し、同年9月に第1子女児の出産を発表。昨年11月15日、32歳の誕生日に第2子妊娠を発表していた。

「第二子が誕生しました 今回も“怖くない！痛くない！幸せな”ソフロロジーを基本とした『つぐお式』でのお産でした」と報告。

「夫・娘、両家母、友人も夜中にも関わらず駆けつけてくれて 分娩室では、みんなで楽しくお喋りして たくさん笑いながら とても和やかで幸せな時間でした」と記述。

「前回同様、出てくるところを自撮りしながら 頭が出てきたらナデナデ 腕が出てきたら握手したり、へその緒を娘と一緒に切ったり…第二子のお産を言葉で表すなら、『みんなで楽しくお話ししていたら、“私も仲間に入れて!!”って生まれてきた』感じかな！？ つぐお式出産のお陰で心も体も満たされて..とても幸せ」と感謝した。

続けて「そして 産後1ヶ月間は、完全休養します。出産は、体の臓器がまるごと一つ無くなるくらいの変化があり、交通事故に遭ったほどのダメージとも言われているそうです。なので、最短でも1ヶ月間はSNSの更新もお休みさせていただきます。次の更新は、 体の回復をみながら再開します」と宣言。

「産褥期の過ごし方は、家族に頼って、私はとにかく横になって休む。赤ちゃんのお世話だけ テレビも携帯電話も本もお預け 産褥期の過ごし方って、意外と知らないママさんも多い気がするのですが、この産後1ヶ月の休養がとにかく大切！！！」と記述。

「『元気だから動ける！』と思って動いたり、目を使いすぎたりすると、更年期のときに不調や慢性的な体調不良につながることもあるそうです。なので、もし今これを読んでいる産後のママさんがいたら、少なくとも1ヶ月間は家族に頼って とにかく横になり、 赤ちゃんとの時間を過ごしてくださいね 私もゆっくり休みます」と締めくくり、最後に「(ちなみにこの文章、実は出産前に書きました！笑)(出産エピソードは夫に代筆してもらいましたハート)ではまたね」と補足した。