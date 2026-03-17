BABYMETALが、アメリカ ロサンゼルス Intuit Dome公演のライブ映像作品を6月17日にリリースする。

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本公演は、2025年から2026年にかけて開催中のワールドツアーの中で“SPECIAL ARENA SHOW”と題して開催されたもの。BABYMETALとしては日本以外では初となるアリーナセンターステージでのダイナミックな演出を導入したパフォーマンスとなり、最新アルバム『METAL FORTH』からアメリカ初披露となった「KxAxWxAxIxI」に加え、「My Queen (feat. Spiritbox)」ではSpiritboxのCourtney LaPlanteがサプライズゲストで登場するなど、圧巻のステージの様子が収められる。

なおBABYMETALは、レギュラーを務めるラジオ番組『BABYMETALのメタラジ！』（TOKYO FM）のライブイベント『TOKYO FM開局55周年記念 BABYMETALのメタラジ！FES』を開催。 “メタトモ”であるマキシマム ザ ホルモン、新しい学校のリーダーズをゲストに迎え、スペシャルな一夜を届ける。

また、同番組の書籍が3月31日に発売。ゲストたちがオススメするメタル楽曲の紹介に加え、プロデューサー KOBAMETALによる番組コンセプトに迫るインタビューなどが掲載される。

（文＝リアルサウンド編集部）