巨人は、ニューエラ製カジュアルキャップの新商品を１７日から発売する。ジャイアンツ公式オンラインストアと、東京ドームの公式グッズショップ「ＧＩＡＮＴＳ ＳＴＯＲＥ ＮＥＷ ＥＲＡ」で取り扱う。

チェーンステッチのロゴが映えるデニム素材のシリーズ定番の９ＦＩＦＴＹモデルと、女性人気の高い９ＴＷＥＮＴＹを用意。さらに春らしいさわやかなカラーの９ＦＯＲＴＹも販売する。

【商品一覧】

・９ＦＩＦＴＹ（ＹＧ）インディゴデニム ６８００円

・９ＦＩＦＴＹ（ＴＧ） インディゴデニム ６８００円

・９ＴＷＥＮＴＹ（マイクロＹＧ） インディゴデニム ５２００円

・９ＴＷＥＮＴＹ（マイクロＴＧ） インディゴデニム ５２００円

・９ＦＯＲＴＹ（トナルＹＧ） クローム、バーズアイブルー ５２００円

・９ＦＯＲＴＹ（トナルＴＧ） グレー、ブルーティント ５２００円

・ＷＭ―０１ アジャスタブル （ＹＧ） カーキ×ブラック、ブラック×ホワイト ５４００円

・ＷＭ―０１ アジャスタブル （ＴＧ） カーキ×ブラック、ブラック×ホワイト ５４００円

※金額はすべて１０％消費税込み