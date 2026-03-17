ニューエラの新商品（球団提供）

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　巨人は、ニューエラ製カジュアルキャップの新商品を１７日から発売する。ジャイアンツ公式オンラインストアと、東京ドームの公式グッズショップ「ＧＩＡＮＴＳ　ＳＴＯＲＥ　ＮＥＷ　ＥＲＡ」で取り扱う。

　チェーンステッチのロゴが映えるデニム素材のシリーズ定番の９ＦＩＦＴＹモデルと、女性人気の高い９ＴＷＥＮＴＹを用意。さらに春らしいさわやかなカラーの９ＦＯＲＴＹも販売する。

　【商品一覧】

・９ＦＩＦＴＹ（ＹＧ）インディゴデニム　６８００円

・９ＦＩＦＴＹ（ＴＧ）　インディゴデニム　６８００円

・９ＴＷＥＮＴＹ（マイクロＹＧ）　インディゴデニム　５２００円

・９ＴＷＥＮＴＹ（マイクロＴＧ）　インディゴデニム　５２００円

・９ＦＯＲＴＹ（トナルＹＧ）　クローム、バーズアイブルー　５２００円

・９ＦＯＲＴＹ（トナルＴＧ）　グレー、ブルーティント　５２００円

・ＷＭ―０１　アジャスタブル　（ＹＧ）　カーキ×ブラック、ブラック×ホワイト　５４００円

・ＷＭ―０１　アジャスタブル　（ＴＧ）　カーキ×ブラック、ブラック×ホワイト　５４００円

　※金額はすべて１０％消費税込み