◆神奈川県中学硬式野球選手権 第１４回横浜ＤｅＮＡベイスターズカップ ▽決勝 中本牧リトルシニア１−０横浜緑ボーイズ（３月７日、横浜スタジアム）

神奈川県下の中学硬式野球４リーグ（ボーイズ、リトルシニア、ポニー、ヤング）の代表チームが争い、横浜緑ボーイズが準優勝でチーム史上最高成績を残した。初進出の決勝はエース萩本友翔（２年）が６回１失点も０―１で惜敗。初出場する第５６回日本少年野球春季全国大会（３月２６日開幕、大田スタジアムほか）へ上々の戦いぶりを見せた。

横浜緑ナインは、相手の歓喜を目に焼き付けた。準決勝を５回コールド勝ちして臨んだ中本牧戦。プロ選手を数多く輩出する県下随一の名門は、出場した過去２度とも初戦でぶつかり苦汁をなめさせられてきた相手。５回までスコアレスで粘ったが、６回に二塁打を浴びると犠打と犠飛で失点。三度目の正直はお預けとなった。

１点が遠かった。２回は１死二、三塁、４回は１死一、二塁、５回は１死満塁と３度の好機を生かせず「チャンスで一本出せなかった。１打席の集中力がもっと大切」と佐藤豪太主将（２年）。新井塁監督（４８）は「（大会で）１つ勝ったのも初めて。優勝するにはまだ早いということです」と振り返った。

２７日に迎える全国大会初戦（対大阪泉大津）へ、収穫はエース萩本だ。許した安打は６本。３回から３イニング連続で盗塁を決められたが動じず。右打者の内角を制球良く攻め、淡々とピンチを切り抜けた。自己採点は６０点も「今日の負けをバネに絶対勝ちたい」ときっぱり。佐藤主将も「強いレベルのチームとやって自信になった」と話し、手応えを得て全国へ向かう。