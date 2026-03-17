戸田恵梨香、『リブート』“ギャル恵梨香”オフショットに反響「ミサミサを感じた」「まーじでかわいい」
俳優の戸田恵梨香が、17日までに自身のインスタグラムを更新。出演するTBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜 後9：00）のオフショットを投稿した。
【写真】かわいすぎ！“ギャル恵梨香”オフショットを公開した戸田恵梨香
本作は、妻殺しの罪を着せられたパティシエが、自らの潔白を証明するため、愛する家族と過去を捨て、まったくの別人として生き直す姿を描くエクストリームファミリーサスペンス。
幸後一香役の戸田は、早瀬夏海役の山口紗弥加との2ショットを投稿し「ギャル恵梨香に付き合ってくれてるパイセン紗弥加ねぇさん」とつづった。
続けて「今回の夏海が演じる一香は吉瀬美智子イメージ ベース芝居山口紗弥加
演じるのが私ということで一香はフラームで出来ています→なんのはなし？」と、同じ芸能事務所「フラーム」に所属する2人を挙げ、役作り秘話を明かした。
ファンからは「ギャル恵梨香かわいすぎる」「ミサミサを感じたし、戸田恵梨香はやっぱりすごい」「ベロ出しギャル恵梨香まーじでかわいい」「ドラマでは笑顔少ないけど、 笑顔の戸田恵梨香さんが一番かわいい！」「本物の一香はギャルってのも認識合ってて嬉しい」などの声が寄せられている。
【写真】かわいすぎ！“ギャル恵梨香”オフショットを公開した戸田恵梨香
本作は、妻殺しの罪を着せられたパティシエが、自らの潔白を証明するため、愛する家族と過去を捨て、まったくの別人として生き直す姿を描くエクストリームファミリーサスペンス。
幸後一香役の戸田は、早瀬夏海役の山口紗弥加との2ショットを投稿し「ギャル恵梨香に付き合ってくれてるパイセン紗弥加ねぇさん」とつづった。
演じるのが私ということで一香はフラームで出来ています→なんのはなし？」と、同じ芸能事務所「フラーム」に所属する2人を挙げ、役作り秘話を明かした。
ファンからは「ギャル恵梨香かわいすぎる」「ミサミサを感じたし、戸田恵梨香はやっぱりすごい」「ベロ出しギャル恵梨香まーじでかわいい」「ドラマでは笑顔少ないけど、 笑顔の戸田恵梨香さんが一番かわいい！」「本物の一香はギャルってのも認識合ってて嬉しい」などの声が寄せられている。