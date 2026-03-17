文化放送の田中博之社長が１７日、東京・浜松町の同局で定例会見を行い、生島ヒロシ氏がパーソナリティーを務める４月５日スタートの新番組「生島ヒロシの日曜９時ですよ〜」（日曜・前９時）を発表。起用理由や交渉の経緯を説明した。

生島氏のコンプライアンス違反が発覚してから約１年２か月、同局で初レギュラー番組で活動再開する。田中社長は昨年６月頃に知人の紹介で生島氏と面会し、「ラジオ番組をやりたい」と希望を持っていることを聞いたという。そしてＴＢＳラジオのレギュラー番組担当時にスタッフに声を荒らげたことが複数回あったことなど、ハラスメント行為について報告を受けた。

田中社長は生島氏の印象について「思った以上に深く反省をされていた印象。ご自分が思っている以上に世間様から激しく糾弾されたとご理解されている。役職を退き、何をすればいいのか考え、起こされた事態を重く受け止めている印象を受けました」。生島氏はアンガーマネジメント講習を複数回、受講してボランティア活動にも従事。同局が定めるハラスメント講習も受講したという。