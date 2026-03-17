お笑いコンビ芸人、ハイヒールモモコ（62）が17日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。“もったいない精神”について語った。

同じくゲスト出演したプライベートでも仲良しの歌手相川七瀬（51）から「もったいない精神がすごい」と指摘された。相川は「もうね、SDGsのはしりですよ」と強調した。

モモコは「何にも悪いことしてないよ」とうそぶいた。MCハライチ澤部佑が「たとえばどういうことですか」と聞くと、相川は「一緒にご飯を食べに行くと『ちょっとそれ、ギンガミある？』っていうんですよ」と話した。モモコは「アルミホイルのこと」と相川が「ギンガミ」と言ったことについて補足した。

さらに相川は「持って帰るというのは分かるんですよ。いいなとも思ってるんですけど、『マクドナルドの袋とかもカワイイからっとっておくねん』ってびっくりした」と話した。

モモコは「外やったら思い切って捨てるんですけど、家に持って帰ってきてるときは、きれいにとっておいて、家でハンバーガーを作るときは、マクドナルド風にみえるなぁ、と思って」と説明し「袋も、ポテト（の包み紙）も洗います。一瞬で洗います」と話した。

MCハライチ岩井勇気から「家でハンバーガー作ってるんですか」と質問されてモモコは「はい。マルシンのハンバーグ挟んでパンにな。ほんなら100円ぐらいでできるから。600円でこうて（買って）来たフリして子どもに出して」とその節約ぶりを明かした。

ここでバターの空パッケージを利用した弁当箱が写真で登場。モモコは「楽屋弁当なんですけど、バターの入れもんパチッてはまる。こぼれへんねんな」と節約術を公開。岩井が何が入ってるんですか」と尋ねると「玉子焼き。横にオニギリがあんねんけどバターの入れ物、みんな捨てるんやったらちょうだい」とちゃっかりバターの空き箱を募集して「パチッてはまるから汁がこぼれへんねん」と便利さも強調していた。七瀬は「もう再利用の知識がすごい」と感心していた。

このほかにもプラスチック容器などをとっておいて、自宅で洗って干して再利用していると話した。モモコは「これで10円…20円…百円と貯まったんが、シャネルが買えるんですよ」と話してスタジオの爆笑を誘発し「貧乏シャネルなんで、貯めて貯めて」と、倹約法を明かした。