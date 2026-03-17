3年前「残クレ・600万円」で購入したアルファードを売却したら“20万円のプラス”が出ました。正直「メリットしか感じない」のですが、なぜ“残クレアルファード”は批判されるのでしょうか？

残クレが悪く言われる理由は？

残価設定クレジットは、車両価格からあらかじめ残価を引いた金額を分割で支払うことで、一般的なカーローンに比べ月々の支払が軽減されるため、少ない負担で車に乗ることができます。数年後に車を返却すれば残価を支払う必要がないので、気軽に新車に乗り換えられることがメリットです。

月々の支払が軽減されるので、良い購入方法のように見えますが、残クレにはデメリットもあります。まず1つは、残クレでの支払中は車の名義がディーラーになることが多く、本当の意味で自分の車にならないことです。

数年後に売ることを想定しているため、走行距離やカスタムなどに制限がかかる場合もあります。車を借りているような状態になることから、残クレは購入とは違うと考える人もいるのです。

残クレは、まとまったお金を用意しなくても高級車が買えるケースがあることから、身の丈に合っていない車を買っているというイメージを持つ人もいます。



高値で売却できれば残クレも得になる？

アルファードは、リセールバリューが高いと言われており、車の状態によっては購入した金額より高く売れることも考えられます。400万円の残価を設定して購入した車が420万円で売れると20万円の利益が出たように感じるので、得した気分になるのも理解できます。上乗せされたお金はそのまま受け取るか、次の車両購入に充てることも可能です。

しかし、残クレは基本的に残価分も含めた金額の利息を支払うため、金利だけでも大きな出費になっています。車両価格が大きいとその分、利息も大きくなります。車を売却するまでに支払った利息を考えると、決して得をしたとは言えないでしょう。



車の状態によっては残価を下回ることもある

車の売却時、必ずしも残価と同等で売れるとは限らないので注意が必要です。

契約時に設定される残価は、車の状態が良いことが前提ですので、車に大きな傷をつけてしまった、走行距離が大幅に超過している、などの場合は売却価格が下がってしまいます。売却価格が残価を下回った場合は契約者の負担となり、残価の支払いをして車を買い取るか、下回ったぶんの金額を精算したうえで車を手放すかの選択となるのです。



残クレはメリットもあるが落とし穴もある

残クレは、まとまったお金を用意しなくても憧れの車に乗ることができたり、月々の支払いを抑えて気軽に新車に乗り換えることができたりするといったメリットがあります。車を売却する際に、残価と同等または残価以上で売れると追加の支払もありません。

しかし、支払いには残価を含んだ金額で利息がついているので、車両価格が大きいとその分、払う利息も大きくなります。また、必ずしも残価で売れるとは限らないので注意が必要です。残クレだから良い、悪いではなく、メリットやデメリットを理解したうえで生活スタイルやニーズに合うのかどうかを見極めることが大切です。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー